تشكيل الزمالك - بانزا والجزيري أساسيان أمام إنبي.. وفتوح وثنائي الهجوم على دكة البدلاء

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 15:45

كتب : إبراهيم رمضان

شيكو بانزا - الزمالك

دفع معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك بالثنائي شيكو بانزا وسيف الجزيري في التشكيل الأساسي لمواجهة إنبي.

ويستضيف الزمالك فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على اللقب على استاد القاهرة.

وشهد التشكيل عودة محمود بنتايك ظهير أيسر الفريق.

بينما يجلس الثلاثي أحمد فتوح وعدي الدباغ وناصر منسي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - عمر جابر.

الوسط: أحمد ربيع - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

الهجوم: شيكو بانزا - سيف الجزيري - جوان بيزيرا.

البدلاء: محمد عواد - ناصر منسي - محمد إبراهيم - السيد أسامة - محمد أسامة - محمد السيد - أحمد فتوح - آدم كايد - عدي الدباغ - أحمد شريف.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

بينما إنبي في المركز الخامس برصيد 35 نقطة وخاض مباراة أكثر من الزمالك.

