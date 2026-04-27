رئيس بايرن: لن نبيع أوليسي وأردنا التعاقد مع ديمبيلي وفيرتز.. وقدمت تلك النصيحة لناصر الخليفي

كشف كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، عن رد النادي حال تلقي مايكل أوليسي جناح الفريق، عرضا للرحيل الصيف المقبل.

وقال رومينيجه في حوار مع موقع t-online: "مايكل أوليسي لاعب رائع، وأقدر هدوءه وتواضعه الشديد، وهو أمر نادر هذه الأيام."

وأكمل ردا على سؤال حول مستقبل أوليسي في حالة تلقي عرض يزيد عن 200 مليون يورو، قائلاً "عام 2009 تلقينا عرضا مغريا من تشيلسي لضم فرانك ريبيري وكان سيسجل رقما قياسيا عالميا جديدا في سوق الانتقالات، ناقشنا الأمر لساعتين واتخذنا قرارا حاسما: لن نبيع لاعبا مستقبلا نفتقده في الملعب، ولا تزال هذه القاعدة غير المكتوبة سارية حتى اليوم."

وتحدث عن مواجهة باريس سان جيرمان "المبارتان ضد باريس سان جيرمان تتطلبان بذل كل ما في وسعنا، ويجب أن نكرر ما قدمناه في الفوز 2-1 في باريس هذا الموسم."

وأضاف "قد تكون تلك المباراة نهائي مبكر، لكن لا ينبغي الاستهانة بالفريقين الآخرين، لطالما حظي أرسنال بالإشادة."

وأثنى على لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان "منذ أن تولى لويس إنريكي تدريب الفريق هناك في عام 2023، أصبح فريقاً من الطراز الرفيع، تم تجميعه بذكاء شديد. وقد أثبت باريس شيئاً بالغ الأهمية بأنه لا يمكنك شراء كل شيء؛ عليك أيضًا بناء فريق بالصبر.

وتابع "عندما هزمناهم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، كان لديهم نيمار وكيليان مبابي في تشكيلتهم. وبعد عام، انضم إليهم ليونيل ميسي، على الورق، كان فريقًا رائعًا، لكن من الواضح أيضًا أنه لم يكن يعمل كوحدة متكاملة مثل الفريق الحالي."

كما كشف عن تفاصيل حواره مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان "بعد الفوز بنهائي 2020، كان ناصر الخليفي محطما، قلت له حينها (عليك التحلي بالصبر، لا شيء في كرة القدم يقدم على طبق من ذهب، عليك إجراء صفقات ذكية، فالأمر لا يتعلق بالمال فقط، ويجب أن تسود روح معنوية عالية في غرفة الملابس)."

وتابع "ليس من قبيل الصدفة أنهم وصلوا إلى نصف النهائي مرةً أخرى، إنهم يقدمون كرة قدمٍ رائعة."

كما تحدث رومينيجه عن تفاصيل مفاوضات عثمان ديمبيلي، وديريزي دوي قبل انضمامهما إلى باريس سان جيرمان: "شاركت شخصيا في مفاوضات لضم عثمان ديمبيلي إلى بايرن عندما كان لاعبا في ستاد رين،ولكن لسوء الحظ سبقنا دورتموند في التعاقد معه."

وشرح أسباب انتقاله للغريم الألماني "ما سهل انتقاله لدورتموند، أن مالكو نادي ستاد رين هم أنفسهم مالكو شركة بوما المرتبطة بعقد رعاية ملابس مع دورتموند، وبالتالي لم نحظ بالأولوية في التعاقد معاه."

وأثنى على ديمبيلي "إنه بلا شك لاعب ممتاز ولكن يحتاج إلى إدارة جيدة."

وأضاف "كنا نتمنى التعاقد مع ديزيري دوي، ولكنه اختار باريس لإنه أراد البقاء في موطنه فرنسا."

كما تحدث عن سياسة النادي البافاري في الدفع بالنجوم الشباب "عندما تولى فينسنت كومباني تدريبنا قام بتحقيق هدفنا بمنح 10 لاعبين شباب فرصة الظهور الأول في مسيرتهم الاحترافية."

وأضاف "تخيلوا ما يعنيه ذلك للاعب يبلغ من العمر 18 عامًا أن يلعب مع هذا الفريق أمام 75 ألف متفرج في ملعب أليانز أرينا. بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، هذا تأكيد على أن لديهم فرصة حقيقية معنا في المستقبل. هذا شرط أساسي لا غنى عنه بالنسبة لنا، ومن بين هؤلاء اللاعبين يوسيب ستانيشيتش، وألكسندر بافلوفيتش، ولينارت كارل، بالإضافة إلى ألفونسو ديفيز وجمال موسيالا، ولينارت كارل، وتوم بيشوف."

وسرد "أردنا التعاقد مع فلوريان فيرتز في الصيف ولكنه انتقل إلى ليفربول مقابل 150 مليون يورو، وكنا نود التعاقد مع نيك وولتماده ولكنه انتقل إلى نيوكاسل مقابل 85 مليون يورو، ولو نجحنا في الحصول عليه لما أتممنا صفقة إعارة نيكولاس جاكسون."

وأتم "لا بد أن يكون التعاقد المكلف مع لاعب قادر على تغيير مجرى المباراة، هاري كين أحد هؤلاء اللاعبين، وكذلك آريين روبن وفرانك ريبيري. إذا أنفقت أموالاً، فلا بد أن يُحدث هؤلاء اللاعبون فرقاً ملموساً على أرض الملعب."

وردا على تصريح بيب جوارديولا بأن فينسنت كومباني سيخلفه في مانشستر سيتي، قال "أنا الآن مرتاح تمامًا للأمر، لقد مدد كومباني عقده معنا حتى عام ٢٠٢٩ عن قصد، وبالطبع، بات نجاحه محطّ أنظار الجميع في أوروبا. شاهد ما يقارب مليار مشاهد مباراتنا الأخيرة ضد ريال مدريد. أسلوب لعبنا، وكثرة أهدافنا، كلها أمور تُرى في كل مكان. لكنني أعتقد أنه سيبقى معنا لفترة طويلة قادمة."

وتابع "كومباني سعيد هنا، يعيش على بعد أربعة منازل فقط مني، لديّ انطباع بأن العائلة تشعر وكأنها في بيتها، والأطفال كذلك، أعرف هذا من أحفادي، الذين يدرسون في نفس مدرسة اثنين من أبنائه."

كما تحدث عن مستقبل مانويل نوير "نرحب بشدة ببقاء نوير لعام آخر، لقد حقق كل شيء مع بايرن ميونخ، وساهم في بناء حقبة مميزة لأكثر من 15 عامًا، ولا يزال أداؤه على مستوى عالٍ، والتناغم بينه وبين الشاب جوناس أوربيج مثالي. بإمكانه مواصلة دعم أوربيج في مسيرته. إن فريق حراس المرمى بأكمله، بما في ذلك سفين أولرايش ومدرب حراس المرمى مايكل ريشنر، فريق متماسك. لذلك، سيكون من الرائع لو بقوا معًا."

وردا على إمكانية أن يكون نوير حارس مرمى ألمانيا في كأس العالم "بالنسبة لي، لا يزال أفضل حارس مرمى ألماني، وواحدًا من أفضل ثلاثة حراس في العالم. لكنني لا أعرف الأسباب، لا من جانب جوليان ناجلسمان (مدرب المنتخب الوطني؛ ملاحظة المحرر) ولا من جانب مانويل. لقد اتخذ القرار بنفسه، ولا ينبغي نسيان أمر واحد: إنه بطل العالم بالفعل، وقد فاز بهذه البطولة من قبل."

وأتم حديثه عن صفقة هاري كين "كان ضم هاري كين إلى بايرن ميونخ بمثابة ضربة قوية في تاريخ النادي. من المعروف أن عقده كان يتضمن شرطًا جزائيًا، لكنه لم يفعله، مما يشير إلى رغبته الأكيدة في البقاء في ميونخ. والآن، ستجري الإدارة المعنية في الجانب التشغيلي - كما هو متفق عليه - محادثات معه بعد انتهاء الموسم، بهدف واضح هو تمديد عقده. فقد شهد هاري تحولًا جديدًا تحت قيادة فينسنت كومباني."