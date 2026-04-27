تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت

يحيط الغموض بمستقبل فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد، في ظل قلة مشاركاته خلال موسمه الأول مع الفريق.

ولم يحصل لاعب الوسط الأرجنتيني على دقائق كافية، إذ ظل حبيس مقاعد البدلاء تحت قيادة تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا، ما فتح الباب أمام احتمالية خروجه معارا خلال الصيف.

وبدأت تقارير أرجنتينية نقلت عنها موندو ديبورتيفو تشير إلى إمكانية رحيله المؤقت لاكتساب المزيد من الخبرات.

من جانبه، رحب إدواردو كوديت مدرب ريفربليت بعودة اللاعب، قائلا: "ماستانتونو ما زال في 18 من عمره، وعندما شارك قدم أداء جيدا. لا أرى أن الأمر يتعلق بعدم التأقلم، لكن كرة القدم الإسبانية مختلفة".

وأضاف "بالتأكيد نرحب به بأذرع مفتوحة حال عودته".

واختتم تصريحاته "لا أفهم الانتقادات التي يتعرض لها اللاعب، ففي الأرجنتين لا يتم الضغط على اللاعبين الشباب بهذه الطريقة".

وكان ماستانتونو قد انضم إلى ريال مدريد قادما من ريفربليت في صفقة لاقت اهتماما كبيرا، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه في ظل المنافسة القوية بخط الوسط.

