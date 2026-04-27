تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 13:44

كتب : FilGoal

يحيط الغموض بمستقبل فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد، في ظل قلة مشاركاته خلال موسمه الأول مع الفريق.

ولم يحصل لاعب الوسط الأرجنتيني على دقائق كافية، إذ ظل حبيس مقاعد البدلاء تحت قيادة تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا، ما فتح الباب أمام احتمالية خروجه معارا خلال الصيف.

وبدأت تقارير أرجنتينية نقلت عنها موندو ديبورتيفو تشير إلى إمكانية رحيله المؤقت لاكتساب المزيد من الخبرات.

أتلتيكو مدريد يعلن غياب لاعبه عن مواجهة أرسنال في أبطال أوروبا آس: ريال مدريد قرر تفعيل بند إعادة شراء نيكو باز بعد 4 مباريات بلا انتصار.. سورلوث يقود أتلتيكو مدريد للفوز على بلباو هدية لبرشلونة من لاعبه السابق.. ريال مدريد يتعثر أمام بيتيس في مئوية مبابي

من جانبه، رحب إدواردو كوديت مدرب ريفربليت بعودة اللاعب، قائلا: "ماستانتونو ما زال في 18 من عمره، وعندما شارك قدم أداء جيدا. لا أرى أن الأمر يتعلق بعدم التأقلم، لكن كرة القدم الإسبانية مختلفة".

وأضاف "بالتأكيد نرحب به بأذرع مفتوحة حال عودته".

واختتم تصريحاته "لا أفهم الانتقادات التي يتعرض لها اللاعب، ففي الأرجنتين لا يتم الضغط على اللاعبين الشباب بهذه الطريقة".

وكان ماستانتونو قد انضم إلى ريال مدريد قادما من ريفربليت في صفقة لاقت اهتماما كبيرا، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه في ظل المنافسة القوية بخط الوسط.

وتعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس على ملعب لا كارتوخا بالجولة 33 من الدوري الإسباني.

ووسع برشلونة الفارق مع ريال مدريد إلى 11 نقطة قبل 5 جولات فقط من النهاية.

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة مبابي قبل مواجهة أوساسونا.. جوان جارسيا يقترب من صدارة جائزة زامورا لأفضل حارس مرمى موندو ديبورتيفو: راشفورد يتمسك بالبقاء في برشلونة ويرفض العودة لمانشستر يونايتد "لكمة في الوجه وبطاقة حمراء".. اشتباكات عنيفة في مباراة بالدرجة الثانية الإسبانية عاد أساسي بعد 6 مباريات.. هيثم حسن يشارك في خسارة أوفييدو من إلتشي تشكيل أوفييدو - لأول مرة بعد 6 مباريات.. هيثم حسن أساسي ضد إلتشي آس: ريال مدريد قرر تفعيل بند إعادة شراء نيكو باز تشافي: حاولت إعادة ميسي ونيمار لـ برشلونة.. وفخور بفترة تدريبي
تشكيل إنبي - أقطاي عبد الله يقود الهجوم أمام الزمالك.. وكهربا على دكة البدلاء 11 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المصري - عودة حمدي لحراسة المرمى.. وطمين يقود الهجوم أمام سموحة 11 دقيقة | الدوري المصري
"قد تصل للشطب".. اتحاد الكرة يحذر أندية القسم الثاني من التلاعب بالمباريات 21 دقيقة | القسم الثاني
تشكيل الزمالك - بانزا والجزيري أساسيان أمام إنبي.. وفتوح وثنائي الهجوم على دكة البدلاء 26 دقيقة | الدوري المصري
فان دايك: صلاح سيحصل على الوداع الذي يستحقه رغم الإصابة ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس بايرن: لن نبيع أوليسي وأردنا التعاقد مع ديمبيلي وفيرتز.. وقدمت تلك النصيحة لناصر الخليفي ساعة | الكرة الأوروبية
"قد يلحق بمباراة برينتفورد".. تليجراف تكشف تفاصيل جديدة عن إصابة صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة مبابي 2 ساعة | الدوري الإسباني
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
