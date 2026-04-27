قبل مواجهة أوساسونا.. جوان جارسيا يقترب من صدارة جائزة زامورا لأفضل حارس مرمى

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 13:06

كتب : FilGoal

اقترب جوان جارسيا حارس برشلونة من تصدر سباق جائزة زامورا لأفضل حارس في الدوري الإسباني.

وواصل الحارس تألقه بعدما خرج بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي، ليرفع رصيده إلى 14 مباراة دون استقبال أهداف في الدوري.

واستقبل جارسيا 19 هدفا فقط خلال 27 مباراة، ليحقق أفضل معدل بين حراس الليجا بواقع 0.70 هدف في المباراة.

تشافي: حاولت إعادة ميسي ونيمار لـ برشلونة.. وفخور بفترة تدريبي موندو ديبورتيفو: راشفورد يتمسك بالبقاء في برشلونة ويرفض العودة لمانشستر يونايتد كسر العقدة.. برشلونة يهزم خيتافي ويقترب خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري تشكيل برشلونة - بردغجي وليفاندوفسكي أساسيان في مواجهة خيتافي

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن حاجة حارس برشلونة لخوض مباراة إضافية واحدة على الأقل، وفقا لقواعد الجائزة، التي تشترط المشاركة في 28 مباراة بحد أدنى، من أجل احتساب ترتيبه رسميا.

وفي حال مشاركته بالجولة المقبلة أمام أوساسونا، سيكون الأقرب لاعتلاء الصدارة، ما لم يتعرض لهزيمة كبيرة بفارق 5 أهداف أو أكثر.

ويتصدر حاليا تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الترتيب بمعدل 0.86 هدف في المباراة، بعدما استقبل 24 هدفا في 28 مباراة، رغم غيابه للإصابة.

ويأتي دافيد سوريا حارس خيتافي في المركز الثاني، يليه لويز جونيور حارس فياريال.

وبات جارسيا مرشحا بقوة لاعتلاء الصدارة خلال الجولة المقبلة، في ظل تفوقه في المعدل التهديفي مقارنة بمنافسيه.

نرشح لكم
تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت موندو ديبورتيفو: راشفورد يتمسك بالبقاء في برشلونة ويرفض العودة لمانشستر يونايتد "لكمة في الوجه وبطاقة حمراء".. اشتباكات عنيفة في مباراة بالدرجة الثانية الإسبانية عاد أساسي بعد 6 مباريات.. هيثم حسن يشارك في خسارة أوفييدو من إلتشي تشكيل أوفييدو - لأول مرة بعد 6 مباريات.. هيثم حسن أساسي ضد إلتشي آس: ريال مدريد قرر تفعيل بند إعادة شراء نيكو باز تشافي: حاولت إعادة ميسي ونيمار لـ برشلونة.. وفخور بفترة تدريبي بعد 4 مباريات بلا انتصار.. سورلوث يقود أتلتيكو مدريد للفوز على بلباو
أخر الأخبار
تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت 12 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل مواجهة أوساسونا.. جوان جارسيا يقترب من صدارة جائزة زامورا لأفضل حارس مرمى 51 دقيقة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو: راشفورد يتمسك بالبقاء في برشلونة ويرفض العودة لمانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - إنبي يقرر رحيل الجهاز الإداري قبل مواجهة الزمالك ساعة | الدوري المصري
"لكمة في الوجه وبطاقة حمراء".. اشتباكات عنيفة في مباراة بالدرجة الثانية الإسبانية ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - جاهزية أسامة جلال قبل مواجهة الأهلي ساعة | الدوري المصري
فيديو رصد أحد الاتهامات.. ذا أثلتيك: رئيس لجنة الحكام الإيطالية يخضع للمثول أمام النيابة يوم الخميس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: ميلان يحدد سعر فوفانا وسط اهتمام جالاتاسراي وثنائي فرنسا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
