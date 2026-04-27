قبل مواجهة أوساسونا.. جوان جارسيا يقترب من صدارة جائزة زامورا لأفضل حارس مرمى

اقترب جوان جارسيا حارس برشلونة من تصدر سباق جائزة زامورا لأفضل حارس في الدوري الإسباني.

وواصل الحارس تألقه بعدما خرج بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي، ليرفع رصيده إلى 14 مباراة دون استقبال أهداف في الدوري.

واستقبل جارسيا 19 هدفا فقط خلال 27 مباراة، ليحقق أفضل معدل بين حراس الليجا بواقع 0.70 هدف في المباراة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن حاجة حارس برشلونة لخوض مباراة إضافية واحدة على الأقل، وفقا لقواعد الجائزة، التي تشترط المشاركة في 28 مباراة بحد أدنى، من أجل احتساب ترتيبه رسميا.

وفي حال مشاركته بالجولة المقبلة أمام أوساسونا، سيكون الأقرب لاعتلاء الصدارة، ما لم يتعرض لهزيمة كبيرة بفارق 5 أهداف أو أكثر.

ويتصدر حاليا تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الترتيب بمعدل 0.86 هدف في المباراة، بعدما استقبل 24 هدفا في 28 مباراة، رغم غيابه للإصابة.

ويأتي دافيد سوريا حارس خيتافي في المركز الثاني، يليه لويز جونيور حارس فياريال.

وبات جارسيا مرشحا بقوة لاعتلاء الصدارة خلال الجولة المقبلة، في ظل تفوقه في المعدل التهديفي مقارنة بمنافسيه.