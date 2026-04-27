"لكمة في الوجه وبطاقة حمراء".. اشتباكات عنيفة في مباراة بالدرجة الثانية الإسبانية

شهدت مواجهة ريال سرقسطة أمام ويسكا في الدرجة الثانية بإسبانيا، اشتباكات ولكمات خلال المباراة.

وفي الوقت بدل الضائع، بينما تشير النتيجة إلى تقدم ويسكا بهدف نظيف، قام حارس ريال سرقسطة إستيبان أندرادا بدفع مدافع ويسكا خورخي بوليدو، ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الصفراء الثانية للحارس، وبالتالي حصوله على البطاقة الحمراء.

اندفع الحارس نحو قائد ويسكا، وقام بكلمه في وجهه، لتشتعل الأجواء ويتدخل اللاعبون.

وفاز ويسكا بهدف نظيف في صراع الهبوط للدرجة الثالثة.

ويواجه سرقسطة خطر الهبوط للدرجة الثالثة بعدما كان آخر ظهور له بالدوري الإسباني عام 2013

ويحتل سرقسطة المركز الـ21 وقبل الأخير برصيد 35 نقطة، فيما ارتقى ويسكا للمركز الـ 16 برصيد 36 نقطة.

وقال إستيبان أندرادا في تصريحات عقب المباراة: "أنا آسف جداً لما حدث. إنها ليست صورة جيدة للنادي، وللجماهير، وخاصة بالنسبة لمحترف مثلي، لذلك أنا آسف جداً."

وأكمل "طوال مسيرتي، لم أحصل إلا على بطاقة حمراء واحدة، وكانت بسبب لمسة يد خارج منطقة الجزاء. لقد كان موقفاً حرجاً فقدت فيه تركيزي وتصرفت على هذا النحو."

وأضاف "أنا آسف للغاية ولن أفعل ذلك مرة أخرى لأنني أعلم أنني شخصية عامة، ومحترف ذو سنوات عديدة في مسيرتي المهنية، وأريد أيضًا أن أعتذر لخورخي بوليدو لأننا زملاء."

وأتم "بصراحة، كان ذلك خطأي؛ فقدت تركيزي في تلك اللحظة، وأنا هنا لأي عواقب قد تفرضها عليّ الرابطة، أو إذا أرادوا مني الحضور وتقديم تفسيرات، فأنا مستعد لذلك."

ويلعب أندرادا، البالغ من العمر 35 عاماً، معارا إلى سرقسطة من نادي مونتيري المكسيكي.

ولدى أندرادا 4 مباريات دولية مع الأرجنتين.