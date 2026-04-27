"لكمة في الوجه وبطاقة حمراء".. اشتباكات عنيفة في مباراة بالدرجة الثانية الإسبانية

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 12:29

كتب : FilGoal

إستيبان أندرادا - حارس ريال سرقسطة

شهدت مواجهة ريال سرقسطة أمام ويسكا في الدرجة الثانية بإسبانيا، اشتباكات ولكمات خلال المباراة.

وفي الوقت بدل الضائع، بينما تشير النتيجة إلى تقدم ويسكا بهدف نظيف، قام حارس ريال سرقسطة إستيبان أندرادا بدفع مدافع ويسكا خورخي بوليدو، ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الصفراء الثانية للحارس، وبالتالي حصوله على البطاقة الحمراء.

اندفع الحارس نحو قائد ويسكا، وقام بكلمه في وجهه، لتشتعل الأجواء ويتدخل اللاعبون.

لترك مكان لـ نبيل عماد؟.. سرقسطة يضم جواد الياميق من النجمة السعودي تجربته الأولى.. جابي يتولى تدريب ريال سرقسطة توخيل: لم أشارك تماما في إحضار سرقسطة إلى بايرن

وفاز ويسكا بهدف نظيف في صراع الهبوط للدرجة الثالثة.

ويواجه سرقسطة خطر الهبوط للدرجة الثالثة بعدما كان آخر ظهور له بالدوري الإسباني عام 2013

ويحتل سرقسطة المركز الـ21 وقبل الأخير برصيد 35 نقطة، فيما ارتقى ويسكا للمركز الـ 16 برصيد 36 نقطة.

وقال إستيبان أندرادا في تصريحات عقب المباراة: "أنا آسف جداً لما حدث. إنها ليست صورة جيدة للنادي، وللجماهير، وخاصة بالنسبة لمحترف مثلي، لذلك أنا آسف جداً."

وأكمل "طوال مسيرتي، لم أحصل إلا على بطاقة حمراء واحدة، وكانت بسبب لمسة يد خارج منطقة الجزاء. لقد كان موقفاً حرجاً فقدت فيه تركيزي وتصرفت على هذا النحو."

وأضاف "أنا آسف للغاية ولن أفعل ذلك مرة أخرى لأنني أعلم أنني شخصية عامة، ومحترف ذو سنوات عديدة في مسيرتي المهنية، وأريد أيضًا أن أعتذر لخورخي بوليدو لأننا زملاء."

وأتم "بصراحة، كان ذلك خطأي؛ فقدت تركيزي في تلك اللحظة، وأنا هنا لأي عواقب قد تفرضها عليّ الرابطة، أو إذا أرادوا مني الحضور وتقديم تفسيرات، فأنا مستعد لذلك."

ويلعب أندرادا، البالغ من العمر 35 عاماً، معارا إلى سرقسطة من نادي مونتيري المكسيكي.

ولدى أندرادا 4 مباريات دولية مع الأرجنتين.

تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت قبل مواجهة أوساسونا.. جوان جارسيا يقترب من صدارة جائزة زامورا لأفضل حارس مرمى موندو ديبورتيفو: راشفورد يتمسك بالبقاء في برشلونة ويرفض العودة لمانشستر يونايتد عاد أساسي بعد 6 مباريات.. هيثم حسن يشارك في خسارة أوفييدو من إلتشي تشكيل أوفييدو - لأول مرة بعد 6 مباريات.. هيثم حسن أساسي ضد إلتشي آس: ريال مدريد قرر تفعيل بند إعادة شراء نيكو باز تشافي: حاولت إعادة ميسي ونيمار لـ برشلونة.. وفخور بفترة تدريبي بعد 4 مباريات بلا انتصار.. سورلوث يقود أتلتيكو مدريد للفوز على بلباو
تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت 12 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل مواجهة أوساسونا.. جوان جارسيا يقترب من صدارة جائزة زامورا لأفضل حارس مرمى 51 دقيقة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو: راشفورد يتمسك بالبقاء في برشلونة ويرفض العودة لمانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - إنبي يقرر رحيل الجهاز الإداري قبل مواجهة الزمالك ساعة | الدوري المصري
"لكمة في الوجه وبطاقة حمراء".. اشتباكات عنيفة في مباراة بالدرجة الثانية الإسبانية ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - جاهزية أسامة جلال قبل مواجهة الأهلي ساعة | الدوري المصري
فيديو رصد أحد الاتهامات.. ذا أثلتيك: رئيس لجنة الحكام الإيطالية يخضع للمثول أمام النيابة يوم الخميس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: ميلان يحدد سعر فوفانا وسط اهتمام جالاتاسراي وثنائي فرنسا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
