فيديو رصد أحد الاتهامات.. ذا أثلتيك: رئيس لجنة الحكام الإيطالية يخضع للمثول أمام النيابة يوم الخميس

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 11:53

كتب : FilGoal

جيانلوكا روكي

يخضع جيانلوكا روكي رئيس لجنة الحكام الإيطالية، للمثول أمام النيابة العامة في ميلانو يوم الخميس المقبل.

ويمثل جيانلوكا أمام النيابة لاتهامه بالتزوير، وبصفته مسؤول تعيين الحكام في اللجنة الوطنية للحكام لدوري الدرجة الأولى والثانية.

وتساءلت صحيفة توتو سبورت الإيطالية "هل هي فضيحة كالتشوبولي الجديدة؟"

وقال رئيس لجنة الحكام الإيطالية في بيان "أنا على يقين من أنني سأخرج من هذه المحنة سالماً وأقوى من ذي قبل".

ويعد جيانلوكا روكي أحد أبرز الحكام في تاريخ اللعبة خلال السنوات الأخيرة، فكان حكما رابعا في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013، وأدار نهائي كأس السوبر الأوروبي عام 2017، ونهائي الدوري الأوروبي عام 2019.

وعندما اعتزل التحكيم في العام التالي، لم يتفوق عليه في عدد مباريات الدوري الإيطالي سوى كونشيتو لو بيلو، الذي سبقه بييرلويجي كولينا.

كما يخضع أندريا جيرفاسوني مشرف تقنية الفيديو المساعد في الاتحاد للتحقيق أيضا من قبل المدعي العام في ميلانو.

ورد محامي جيرفاسوني في تصريحات نقلتها ذا أثلتيك "لا نفهم حتى سبب اتهامه."

وتأتي تلك الاتهامات وسط تراجع كبير للكرة الإيطالية، بعد فشل المنتخب في التأهل للمرة الثالثة على التوالي لكأس العالم.

وتزعم أحد الاتهامات إلى أنه خلال مباراة أودينيزي ضد بارما العام الماضي، رصد دانييلي باتيرنا حكم تقنية الفيديو المساعد VAR، ومساعده سيموني سوزا لمسة يد محتتملة من قبل مدافع بارما بوتوند بالوج.

وأخبر الحكمين، حكم الساحة فابيو ماريسكا أنها لم تكن ركلة جزاء، قبل أن يطرق أحد الأشخاص على نافذة غرفة تقنية الفيديو ولفت انتباه الحكام إلى وجود ركلة جزاء، ليبلغا حكم الساحة لمراجعة اللعبة.

وبالفعل احتسب الحكم ضربة جزاء وفاز أودينيزي على بارما الذي كان يكافح آنذاك من أجل البقاء.

يأتي ذلك رغم أن البروتوكول يؤكد على استقلالية اتخاذ حكم الفيديو للقرار.

