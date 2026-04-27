"القصة مكملة".. القادسية يعلن تجديد عقد ناتشو

أعلن نادي القادسية السعودي تجديد عقد ناتشو فيرنانديز حتى صيف 2027.

وكان عقد اللاعب الإسباني ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكتب النادي عبر حسابه على "X" : القصة مكملة.. ناتشو في المراسم.

وخاض ناتشو صاحب الـ 36 عاما مع القادسية 69 مباراة اكتفى خلالها بتسجيل هدف وصناعة آخر.

وبدأ ناتشو مسيرته مع ريال مدريد وأصبح من أعضاء الفريق الأول من 2013-14 حتى 2024.

وتوج ناتشو بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات مع ريال مدريد بالإضافة لبطولات محلية وقارية أخرى.

وبقميص منتخب إسبانيا ساهم في التتويج بلقب يورو 2024 على حساب إنجلترا.

وستكون المباراة الأولى للقادسية في الجولة 30 يوم 29 أبريل الجاري أمام الرياض.

ويحتل القادسية المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة من 29 مباراة بفارق 4 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله أهلي جدة والمؤهل لدوري أبطال آسيا النخبة.