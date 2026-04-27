سلة - الجندي: لعبنا بشكل أفضل أمام داكار.. والمحترفون بدأوا في الانسجام

أشاد عمرو الجندي لاعب الأهلي لكرة السلة بأداء الفري بعد الفوز على فالي دي داكار السنغالي في بطولة إفريقيا BAL 2026.

وحقق الأهلي فوزه الأول في البطولة بالفوز على الفريق السنغالي بنتيجة 76-72. (طالع التفاصيل)

وقال الجندي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "خسرنا في آخر 20 ثانية أمام الإفريقي، ولعبنا بشكل أفضل في المباراة الثانية، والمحترفون بدأوا في الانسجام بشكل أفضل".

وأضاف "في كل مباراة سيتطور الأداء، ودور أصحاب الخبرات تشجيع اللاعبين الشباب في ظل وجود 4 محترفين".

وأتم "الأدوار في البطولة الإفريقية تختلف عن الدوري المصري، والكل عليه أن يركز ويقدم 100% من أداءه وهو ما حدث مع بيبو ومالك، وسنتحسن يوما تلو الأخر وهدفنا التأهل للمرحلة النهائية".

ويتواجد الأهلي في مجموعة الصحراء التي تقام مبارياتها في الفترة من 24 أبريل حتى 3 مايو في الرباط بالمغرب.

فرق مجموعة الصحراء: الأهلي (مصر) - الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فالي دي داكار (السنغال).

وحقق الأهلي فوزه الأول في البطولة بعدما خسر من الإفريقي بفارق نقطة في الجولة الثانية.

وسيخوض الأهلي ثالث مبارياته في البطولة أمام ماكتاون فلايرز يوم الأربعاء المقبل في السادسة مساءً.

ويتأهل أول 4 فرق مباشرة من الـ 6 إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب والتي ستقام في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب الدوري المصري من الموسم الماضي.