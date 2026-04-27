القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته

الإثنين، 27 أبريل 2026 - 00:03

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

يدرس نادي قوص الرياضي الانسحاب من دوري القسم الثاني (ب) وعدم لعب المباراة الأخيرة ضد فريق النصر للتعدين وتجميد نشاط الفريق الأول.

وجاء بيان النادي عبر صفحته على "فيسبوك" كالتالي:

يعقد مجلس إدارة نادي قوص الرياضي اجتماعا طارئا لبحث ودراسة الانسحاب من دوري القسم الثاني الممتاز (ب) وعدم أداء المباراة الأخيرة يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر الجاري أمام فريق النصر للتعدين وتجميد نشاط الفريق الأول والاكتفاء بالمشاركة في مسابقات الناشئين بفرع قنا فقط.

أخبار متعلقة:
وتأكدنا ما تناولته صفحات التواصل الاجتماعي من تسريب أخبار من مصادر مؤكدة بشأن تسريح وترحيل لاعبي الفريق الأول لنادي سوهاج والاستغناء عن خدماتهم بالجولة الأخيرة واعتذار المدير الفني بعد تخييره قيادة فريق الشباب في هذه الجولة أو الاعتذار أمام مركز شباب مدينة سوهاج في محاولات مستميتة للاحتفاظ بمقعده في القسم الثاني (ب) وتجنب الهبوط على حساب البداري وقوص.

ويلتقي البداري الذي يملك 29 نقطة مع الأقصر على ملعب نادي الأقصر.

وقوص الذي يملك 28 نقطة يواجه النصر للتعدين على ملعب الأخير.

ويلتقي مركز شباب مدينة سوهاج صاحب الـ 27 نقطة مع سوهاج على ملعب سوهاج.

وفي نفس السياق يدرس مجلس الإدارة التواصل مع أندية قفط والمراغة ومركز شباب إدفو والبداري لبحث الانسحاب الجماعي عن أداء مباريات الجولة الأخيرة وإحالة الأمر برمته للتحقيق بمعرفة الاتحاد المصري لكرة القدم ردا على سقطة نادي سوهاج.

ويهبط أصحاب المراكز الـ 11 وحتى الـ 14 إلى الدرجة الثالثة.

ويحتل قوص المركز العاشر ويملك 28 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن ساحة سوهاج صاحب المركز الـ 11.

بينما يتواجد سوهاج في المركز الثالث برصيد 50 نقطة ويبتعد بفارق 5 نقاط عن النصر للتعدين الثاني و14 نقطة عن الألومنيوم المتصدر.

ويتأهل متصدر الدوري فقط إلى تصفيات من أجل التأهل إلى دوري المحترفين.

سوهاج القسم الثاني ب ناي قوص شباب سوهاج
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/528037/القسم-الثاني-ب-نادي-قوص-ندرس-الانسحاب-لمشاركة-سوهاج-بالشباب-في-مباراته