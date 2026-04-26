دياب يكشف سبب رفض طلب الزمالك قبل لقاء إنبي.. وموعد إصدار جدول الجولة الأخيرة للدوري

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية سبب رفض طلب الزمالك بتعديل موعد مباراته ضد إنبي، وموعد تحديد الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

كما أوضح ما دار في جلسة مجلس الشيوخ لإنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين، وإصدار قانون لتجريم المراهنات في الرياضة.

وقال دياب عضو مجلس الشيوخ عبر قناة النهار: "ناقشنا في مجلس الشيوخ تشريع صندوق لرعاية ودعم قدامى الرياضيين، لأنهم يستحقون توفير المميزات التي تكفل لهم حياة كريمة بعدما قدموه في كافة الألعاب".

وأضاف "جوهر نبيل وزير الرياضة وكل النواب وافقوا على الاقتراح وسنعمل على إنشاء الصندوق ليكون داعما لقدامى الرياضيين في كل الألعاب، ومن المتوقع أن يظهر للنور قريبا بعد مجموعة من الإجراءات القانونية".

وأكمل "تحدثنا أيضا عن المراهنات وهي ظاهرة عالمية، وطالبنا بإصدار قوانين لتجريمها لأنها ليست الوجه الحقيقي للرياضة".

وكشف "الزمالك طلب إقامة مباراته ضد إنبي في السادسة مساءً بدلا من الخامسة، ورفضنا مواعيد الدوري ثابتة في الخامسة والثامنة، ومن الصعب تعديل موعد أي مباراة".

ويلتقي الزمالك غدا الإثنين، 27 أبريل، في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري في الخامسة عصرا.

وأوضح "سنحدد مواعيد الجولة الأخيرة يوم 2 مايو بعد مباراة القمة، بعدما تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية، وذلك حسب شكل المنافسة في الجولتين المقبلتين من الدوري المصري، حتى تخوض الفرق المتنافسة مبارياتها الأخيرة في نفس التوقيت، ومراعاة لتوفير أيام لمعسكر المنتخب استعدادا لكأس العالم حسبما تم ترتيبه من قبل".

وأتم "إذا استمرت المنافسة على لقب الدوري فسيتم تأجيل مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، ولن تقام بين مباراتي نهائي الكونفدرالية".

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز والأهلي قبل 4 مباريات على نهاية المرحلة النهائية.