خبر في الجول – بنتايك يشارك في تدريبات الزمالك وموقفه من خوض المباريات

شارك محمود بنتايك لاعب الزمالك في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة إنبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب المغربي حصل على الموافقة الطبية للمشاركة في المباريات والقرار النهائي في يد الجهاز الفني.

وغاب بنتايك عن مباراة الزمالك في المباراة الماضية أمام بيراميدز في الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب.

وكشف الزمالك عن إصابة بنتايك بشد في العضلة الضامة.

وحقق الزمالك الفوز على حساب بيراميدز بهدف نظيف سجله جوان بيزيرا في الدقيقة 84 من المباراة.

وابتعد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة.

فيما ظل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 متفوقا على الأهلي بفارق الأهداف، ويلاحقهما سيراميكا كليوباترا بـ 43 نقطة.

وخاض المغربي 24 مباراة بقميص الزمالك هذا الموسم صنع خلالها 4 أهداف.