دورتموند يعود إلى الانتصارات بالفوز على فرايبورج

عاد بوروسيا دورتموند مرة أخرى إلى طريق الانتصارات بالفوز على منافسه فرايبورج بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل ماكس باير وسيرجيو جيراسي ورامي بنسبعيني وفابيو سيلفا أهداف دورتموند.

وكان دورتموند قد خسر مباراتين متتاليتين أمام باير ليفركوزن بهدف دون رد، وهوفنهايم بهدفين لهدف.

وعلى الجانب الآخر، خسر فرايبورج المباراة الثانية على التوالي له بعد الهزيمة من شتوتجارت في نصف نهائي كأس ألمانيا، والآن أصبح ضحية دورتموند.

وافتتح باير النتيجة في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف جيراسي الفارق بعد تسديدة عقب عرضية في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 31 أضاف بنسبعيني الهدف الثالث بعد رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.

واختتم سيلفا أهداف دورتموند في الدقيقة 87 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد دورتموند للنقطة 67 في وصافة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد فرايبورج عند النقطة 43 في المركز الثامن.

video:1