كرة سلة - الأهلي يكشف تفاصيل إصابة دينا عمرو ويارا أسامة

كشف النادي الأهلي تفاصيل إصابة دينا عمرو ويارا أسامة لاعبتا فريق كرة السلة.

وقالت عنان هشام، طبيبة كرة السلة سيدات بالنادي: "الأشعة التي أجرتها دينا عمرو، أثبتت إصابتها بالتواء في الكاحل وقطع بالرباط الأمامي الخارجي للكاحل، إلى جانب وجود التهاب بالأوتار".

وأضافت "الأشعة أثبتت إصابة يارا أسامة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الأمامي وقطع بالغضروف الداخلي للركبة، وستخضع لجراحة في الفترة المقبلة".

وانتصرت سيدات الأهلي أمس السبت على الجزيرة بنتيجة 87-61 في لقاء أقيم على صالة الشباب والرياضة لحساب أولى مباريات نصف نهائي الدوري السوبر سيدات.

وتُقام المواجهة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، وفي حال التعادل في سلسلة المباريات تُقام مواجهة ثالثة فاصلة يوم الجمعة المقبل.

وتُلعب منافسات الدور نصف النهائي بنظام Best Of 3، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في مباراتين.

يذكر أن سيدات سبورتنج حسمن لقب الكأس على حساب الأهلي.