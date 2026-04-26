كرة سلة - الأهلي يحقق فوزه الأول على حساب فالي دي داكار في BAL

الأحد، 26 أبريل 2026 - 19:19

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي كرة سلة - BAL 2026

حقق الأهلي انتصاره الأول في بطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية BAL 2026 بالفوز على فالي دي داكار السنغالي بنتيجة 76-72 في الجولة الثالثة.

ويتواجد الأهلي في مجموعة الصحراء التي تقام مبارياتها في الفترة من 24 أبريل حتى 3 مايو في الرباط بالمغرب.

فرق مجموعة الصحراء: الأهلي (مصر) - الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فالي دي داكار (السنغال).

وحقق الأهلي فوزه الأول في البطولة بعدما خسر من الإفريقي بفارق نقطة في الجولة الثانية.

وسيخوض الأهلي ثالث مبارياته في البطولة أمام ماكتاون فلايرز يوم الأربعاء المقبل في السادسة مساءً.

ويتأهل أول 4 فرق مباشرة من الـ 6 إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب والتي ستقام في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب الدوري المصري من الموسم الماضي.

وصف المباراة

بداية الأهلي جاءت بطيئة، فتقدم الفريق السنغالي بنتيجة 8-0 وسرعان ما عاد الأهلي في اللقاء وتعادل وحسم الربع الأول لصالحه بنتيجة 15-12.

وفي الربع الثاني وسع الأهلي الفارق وأنهاه بنتيجة 42-32.

وقلص الفريق السنغالي الفارق في الربع الثالث ليصبح 5 نقاط فقط، والذي انتهى بتفوق الأهلي بنتيجة 57-53.

وفي الربع الرابع حاول الفريق السنغالي تقليص الفارق والعودة في اللقاء وأصبح الفارق نقطتين قبل ثواني على نهاية اللقاء.

وحسم الأهلي الفوز الأول في النهاية بنتيجة 76-72.

وللمباراة الثانية على التوالي يسجل كيفين ميرفي أكثر عدد من النقاط للأهلي في المباراة برصيد 21 نقطة، ويليه جوناثان جوردان برصيد 12 نقطة.

