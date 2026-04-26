كأس إنجلترا – تشيلسي يتخطى ليدز ويضرب موعدا ضد مانشستر سيتي في النهائي

تأهل تشيلسي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما حقق انتصارا هاما أمام ليدز يونايتد بهدف مقابل لا شيء.

وسجل هدف تشيلسي الوحيد إنزو فيرنانديز.

ويضرب تشيلسي موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

ويقام النهائي يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 على ملعب ويمبلي.

وكسر تشيلسي سلسلة الـ5 هزائم المتتالية ويحقق انتصاره الأول منذ 4 مارس 2026 أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وصف المباراة

سدد إنزو فيرنانديز كرة مباغته في الدقيقة 6 تصدى لها حارس مرمى ليدز.

وأهدر بريندن آرونسون انفرادا صريحا بمرمى روبيرت سانشيز حارس تشيلسي وتصدى لها في الدقيقة 15 ليحافظ على نتيجة التعادل.

وأضاع جواو بيدرو فرصة محققة بعدما اصطدمت كرته بالقائم الأيمن لحارس ليدز ليستمر التعادل مستمر حتى الدقيقة 22.

وسجل إنزو فيرنانديز هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 23 برأسية مميزة بعد عرضية من بيدرو نيتو.

⚽️🔥 إنزو فرنانديز يضع تشلسي في المقدمة ويسجل هدفاً من رأسية متقنه

وسجل إنزو فيرنانديز 13 هدفا مع تشيلسي في جميع المسابقات هذا الموسم، ولا يتفوق عليه بين لاعبي خط الوسط في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-2026 سوى مورجان جيبس وايت لاعب نوتنجهام فورست الذي سجل 16 هدفا.

ومع بداية الشوط الثاني سدد البديل أنتون ستاتش وتصدى لها روبيرت سانشيز ليحافظ على تقدم تشيلسي في النتيجة.

وأهدر جواو بيدرو فرصة جديدة للتقدم في نتيجة المباراة بعد تسديدة مرت بجوار المرمى.

وسدد آرونسون كرة مميزة تصدى لها سانشيز ليحافظ على تقدم تشيلسي في نتيجة المباراة.

video:1