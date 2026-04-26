كأس إنجلترا – تشيلسي يتخطى ليدز ويضرب موعدا ضد مانشستر سيتي في النهائي

الأحد، 26 أبريل 2026 - 19:04

كتب : عبد الرحمن شريف

تأهل تشيلسي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما حقق انتصارا هاما أمام ليدز يونايتد بهدف مقابل لا شيء.

وسجل هدف تشيلسي الوحيد إنزو فيرنانديز.

ويضرب تشيلسي موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

تشكيل تشيلسي - لافيا أساسي.. وجارناتشو يقود الهجوم ضد ليدز بعد رقم سلبي منذ 114 عاما.. تشيلسي يعلن إقالة روسينيور تيليجراف: تشيلسي يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة مصير روسينيور الهزيمة الخامسة على التوالي.. تشيلسي يسقط أمام برايتون بثلاثية

ويقام النهائي يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 على ملعب ويمبلي.

وكسر تشيلسي سلسلة الـ5 هزائم المتتالية ويحقق انتصاره الأول منذ 4 مارس 2026 أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وصف المباراة

سدد إنزو فيرنانديز كرة مباغته في الدقيقة 6 تصدى لها حارس مرمى ليدز.

وأهدر بريندن آرونسون انفرادا صريحا بمرمى روبيرت سانشيز حارس تشيلسي وتصدى لها في الدقيقة 15 ليحافظ على نتيجة التعادل.

وأضاع جواو بيدرو فرصة محققة بعدما اصطدمت كرته بالقائم الأيمن لحارس ليدز ليستمر التعادل مستمر حتى الدقيقة 22.

وسجل إنزو فيرنانديز هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 23 برأسية مميزة بعد عرضية من بيدرو نيتو.

وسجل إنزو فيرنانديز 13 هدفا مع تشيلسي في جميع المسابقات هذا الموسم، ولا يتفوق عليه بين لاعبي خط الوسط في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-2026 سوى مورجان جيبس وايت لاعب نوتنجهام فورست الذي سجل 16 هدفا.

ومع بداية الشوط الثاني سدد البديل أنتون ستاتش وتصدى لها روبيرت سانشيز ليحافظ على تقدم تشيلسي في النتيجة.

وأهدر جواو بيدرو فرصة جديدة للتقدم في نتيجة المباراة بعد تسديدة مرت بجوار المرمى.

وسدد آرونسون كرة مميزة تصدى لها سانشيز ليحافظ على تقدم تشيلسي في نتيجة المباراة.

ليحقق تشيلسي انتصارا هاما ويواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 16 مايو المقبل على ملعب ويمبلي.

نرشح لكم
نقل نيكو باز إلى المستشفى بعد ضربة في الرأس شارك باسم آخر.. مصطفى محمد يحل بديلا في خسارة نانت أمام رين في دربي برتون 92 نقطة بقيادة لامبارد.. كوفنتري سيتي يحتفل بلقب الدرجة الأولى الإنجليزية عاد أساسي بعد 6 مباريات.. هيثم حسن يشارك في خسارة أوفييدو من إلتشي ماروتا: لا نملك حكاما مفضلين وتعرضنا لقرارات خاطئة باعترافهم المدعي العام للاتحاد الإيطالي: قضية روكي مغلقة ولكن بايرن ميونيخ يوضح حقيقة التفاوض مع جوردون انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) ليدز يونايتد.. البلوز للنهائي
أخر الأخبار
نقل نيكو باز إلى المستشفى بعد ضربة في الرأس 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
شارك باسم آخر.. مصطفى محمد يحل بديلا في خسارة نانت أمام رين في دربي برتون 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي - انضمام عمر معوض وغياب بلعمري وكامويش أمام بيراميدز 29 دقيقة | الدوري المصري
92 نقطة بقيادة لامبارد.. كوفنتري سيتي يحتفل بلقب الدرجة الأولى الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
عاد أساسي بعد 6 مباريات.. هيثم حسن يشارك في خسارة أوفييدو من إلتشي ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الأهلي يحقق فوزه الأول على حساب فالي دي داكار في BAL ساعة | كرة سلة
ماروتا: لا نملك حكاما مفضلين وتعرضنا لقرارات خاطئة باعترافهم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس إنجلترا – تشيلسي يتخطى ليدز ويضرب موعدا ضد مانشستر سيتي في النهائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
