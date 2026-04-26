تشيلسي يتخطى ليدز ويضرب موعدا ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد، 26 أبريل 2026 - 19:04

كتب : عبد الرحمن شريف

إنزو فيرنانديز

تأهل تشيلسي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما حقق انتصارا هاما أمام ليدز يونايتد بهدف مقابل لا شيء.

وسجل هدف تشيلسي الوحيد إنزو فيرنانديز.

ويضرب تشيلسي موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

أخبار متعلقة:
تشكيل تشيلسي - لافيا أساسي.. وجارناتشو يقود الهجوم ضد ليدز بعد رقم سلبي منذ 114 عاما.. تشيلسي يعلن إقالة روسينيور تيليجراف: تشيلسي يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة مصير روسينيور الهزيمة الخامسة على التوالي.. تشيلسي يسقط أمام برايتون بثلاثية

ويقام النهائي يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 على ملعب ويمبلي.

وكسر تشيلسي سلسلة الـ5 هزائم المتتالية ويحقق انتصاره الأول منذ 4 مارس 2026 أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وصف المباراة

سدد إنزو فيرنانديز كرة مباغته في الدقيقة 6 تصدى لها حارس مرمى ليدز.

وأهدر بريندن آرونسون انفرادا صريحا بمرمى روبيرت سانشيز حارس تشيلسي وتصدى لها في الدقيقة 15 ليحافظ على نتيجة التعادل.

وأضاع جواو بيدرو فرصة محققة بعدما اصطدمت كرته بالقائم الأيمن لحارس ليدز ليستمر التعادل مستمر حتى الدقيقة 22.

وسجل إنزو فيرنانديز هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 23 برأسية مميزة بعد عرضية من بيدرو نيتو.

وسجل إنزو فيرنانديز 13 هدفا مع تشيلسي في جميع المسابقات هذا الموسم، ولا يتفوق عليه بين لاعبي خط الوسط في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-2026 سوى مورجان جيبس وايت لاعب نوتنجهام فورست الذي سجل 16 هدفا.

ومع بداية الشوط الثاني سدد البديل أنتون ستاتش وتصدى لها روبيرت سانشيز ليحافظ على تقدم تشيلسي في النتيجة.

وأهدر جواو بيدرو فرصة جديدة للتقدم في نتيجة المباراة بعد تسديدة مرت بجوار المرمى.

وسدد آرونسون كرة مميزة تصدى لها سانشيز ليحافظ على تقدم تشيلسي في نتيجة المباراة.

ليحقق تشيلسي انتصارا هاما ويواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 16 مايو المقبل على ملعب ويمبلي.

تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي إنزو فيرنانديز
نرشح لكم
دورتموند يعود إلى الانتصارات بالفوز على فرايبورج يحتاج إلى 3 نقاط لحسم الدوري.. إنتر يتعادل مع تورينو مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0)-(0) يوفنتوس.. بداية الشوط الثاني نقل نيكو باز إلى المستشفى بعد ضربة في الرأس شارك باسم آخر.. مصطفى محمد يحل بديلا في خسارة نانت أمام رين في دربي برتون 92 نقطة بقيادة لامبارد.. كوفنتري سيتي يحتفل بلقب الدرجة الأولى الإنجليزية عاد أساسي بعد 6 مباريات.. هيثم حسن يشارك في خسارة أوفييدو من إلتشي ماروتا: لا نملك حكاما مفضلين وتعرضنا لقرارات خاطئة باعترافهم
أخر الأخبار
خبر في الجول – بنتايك يشارك في تدريبات الزمالك وموقفه من خوض المباريات 7 دقيقة | الدوري المصري
دورتموند يعود إلى الانتصارات بالفوز على فرايبورج 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الأهلي يكشف تفاصيل إصابة دينا عمرو ويارا أسامة 46 دقيقة | رياضات أخرى
جوزيه جوميز يتحدث عن تجديد عقده مع الفتح 52 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي 58 دقيقة | كرة سلة
كرة طائرة – الأهلي وبتروجت يواصلان تحقيق الانتصارات في بطولة إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
يحتاج إلى 3 نقاط لحسم الدوري.. إنتر يتعادل مع تورينو ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0)-(0) يوفنتوس.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/528017/تشيلسي-يتخطى-ليدز-ويضرب-موعدا-ضد-مانشستر-سيتي-في-نهائي-كأس-الاتحاد-الإنجليزي