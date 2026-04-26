المدعي العام للاتحاد الإيطالي: قضية روكي مغلقة ولكن

الأحد، 26 أبريل 2026 - 18:22

كتب : FilGoal

أكد جيوزيبي كيني المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن قضية جيانلوكا روكي رئيس لجنة الحكام بشأن تدخله في قرار غرفة الفيديو قد أغلقت.

ويخضع روكي للتحقيق بتهمة المشاركة في احتيال رياضي على خلفية الاشتباه في تأثيره على قرارات تقنية الفيديو.

وقال كيني عبر بيان: "بعض وسائل الإعلام نشرت أخبارا غير صحيحة دون الالتزام بالرواية الحقيقية للأحداث، أود التأكيد أنه في 21 مايو 2025 تلقيت فقط الشكوى الموقعة من دومينيكو روسا الحكم المساعد بشأن التدخل المزعوم من جيانلوكا روكي خلال مباراة أودينيزي وبارما".

وأضاف "قضية تدخل روكي في قرار داخل غرفة الفيديو أغلقت لاحقا بعد التحقيق".

وأتم "أنا على تواصل مع الجهات المختصة بالتحقيقات الجنائية وسأبدأ أو أعيد التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة وحاسمة".

التقارير الإيطالية تشير إلى أن إنتر كان يرى أن الحكم دانييلي دوفيري غير مناسب لإدارة مباراته أمام بولونيا وتم إسناد المباراة إلى أندريا كولومبو بدلا منه.

إنتر خسر هذه المباراة بهدف دون رد في سباق التتويج بالدوري الإيطالي في 20 أبريل 2025.

ماذا حدث؟

ذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن القضية بدأت بعدما أرسل دومينيكو روكا مساعد الحكم السابق شكوى إلى جمعية الحكام الإيطاليين لكن أغلقت إدارة العدالة الرياضية الشكوى، الآن القضية اكتسبت بعدا جنائيا محتملا.

وكشفت الصحيفة أن المدعي العام في ميلانو يقود التحقيق لواقعة في مباراة أودينيزي وبارما في مارس 2025 بعدما كان حكم الفيديو مائلا إلى عدم احتساب ركلة جزاء، لكن عاد للتحدث مع شخص آخر ويقرر احتساب ركلة جزاء.

وواصلت الصحيفة أن المحققون يرون أن روكي هو من أخبر حكم الفيديو باحتساب ركلة جزاء.

وأوضحت الصحيفة أن هناك لقطة أخرى تخص أليساندرو باستوني لاعب إنتر في مباراة هيلاس فيرونا حين وجه ضربة بالمرفق لخصمه أثناء هجمة أدت إلى هدف.

وشهدت الكرة الإيطالية العديد من الفضائح التي تخص هذا النوع من الفساد مثل فضيحة توتو نيرو والكالتشيوبولي والتي تخص التلاعب في نتائج المباريات وتهديد الحكام.

بالإضافة إلى التلاعب في الأوراق المالية لتعظيم الإيرادات.

الدوري الإيطالي إنتر جيانلوكا روكي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/528015/المدعي-العام-للاتحاد-الإيطالي-قضية-روكي-مغلقة-ولكن