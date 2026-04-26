بايرن ميونيخ يوضح حقيقة التفاوض مع جوردون

الأحد، 26 أبريل 2026 - 17:58

كتب : FilGoal

أوضح ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ حقيقة التفاوض مع نيوكاسل لضم أنتوني جوردون في الصيف المقبل.

وقال إيبرل عبر شبكة ZDF: "إمكانية ضم أنتوني جوردون؟ سيكون من قلة الاحترام التحدث عن لاعبين مرتبطين بعقود من أندية أخرى، يمكننا التعامل مع سوق الانتقالات بهدوء وذكاء".

وينتهي تعاقد جوردون مع نيوكاسل في صيف 2030.

وانتقل جوردون من إيفرتون إلى نيوكاسل في شتاء 2023 مقابل 45 مليون يورو.

وبدأ جوردون مسيرته في أكاديمية ليفربول قبل أن ينتقل إلى إيفرتون ثم تدرج في الفئات السنية المختلفة.

وأعير جوردون إلى بريستون قبل أن يستقر في إيفرتون.

ولعب جوردون 46 مباراة مع نيوكاسل في الموسم الجاري وسجل 17 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب الدور نصف النهائي من أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، بعدما تخطى ريال مدريد وحقق الانتصار ذهابا وإيابا ووصل مجموع المباراتين 6-4.

وحسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني بعد تحقيق الانتصار أمام شتوتجارت الجولة الماضية 4-2، ليحقق لقبه رقم 35 والثاني على التوالي.

