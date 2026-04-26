انتهت BAL - الأهلي (76)-(72) داكار.. بطولة إفريقيا لكرة السلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد فالي دي داكار السنغالي في بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL.

وتقام المباراة في الرباط بالمغرب لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

ويتواجد الأهلي في مجموعة الصحراء التي تقام مبارياتها في الفترة من 24 أبريل حتى 3 مايو في الرباط بالمغرب.

فرق مجموعة الصحراء: الأهلي (مصر) - الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فالي دي داكار (السنغال).

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالخسارة من الإفريقي التونسي بنتيجة 69-68، وخسر الفريق السنغالي من الإفريقي أيضا في الجولة الأولى.

نهاية اللقاء بفوز الأهلي 76-72

ق 1: 73-70 للأهلي

بداية الربع الرابع

57-53 للأهلي في نهاية الربع الثالث

ق 4: 48-43 للأهلي

بداية الربع الثالث

42-32 للأهلي في نهاية الربع الثاني

ق1: 37-28 للأهلي

ق 3: 29-28 للأهلي

ق 5: 25-20 للأهلي

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول 15-12 للأهلي

ق 1: 13-12 للأهلي

ق 2: 8-8

ق 5: 8-0 لداكار

ق 7: 4-0 لداكار

بداية اللقاء