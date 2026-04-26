أتلتيكو مدريد يعلن غياب لاعبه عن مواجهة أرسنال في أبطال أوروبا

كشف أتلتيكو مدريد عن إصابة لاعبه قبل مواجهة أرسنال في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا.

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد إصابة لاعبه بابلو باريوس، خلال مواجهة الفريق أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر، بعدما اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 58 من اللقاء متأثرا بالإصابة.

وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع لجلسات علاج طبيعي، إلى جانب برنامج تأهيلي داخل صالة الألعاب الرياضية، على أن يتم تحديد موعد عودته للمشاركة وفقًا لتطور حالته خلال الفترة المقبلة.

Stay strong, Pablo. We love you ❤️🤍 The midfielder is suffering from a muscle injury in his left thigh sustained against Athletic Club and has undergone tests by the club’s medical staff. He will undergo physiotherapy and rehabilitation sessions, and the progress of his injury… pic.twitter.com/6zdoGNoEzX — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 26, 2026

وتأكد غيابه عن مباراة الذهاب أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وشارك اللاعب مع الفريق الموسم الحالي في 35 مباراة مسجلا هدف وصنع 3 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع أتلتيكو مدريد لـ140 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 10 آخرين.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة.

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا بعد تخطي عقبة برشلونة في ربع نهائي أبطال أوروبا بمجموع المباراتين 3-2 ليضرب موعدا مع أرسنال في نصف نهائي أبطال أوروبا.