أتلتيكو مدريد يعلن غياب لاعبه عن مواجهة أرسنال في أبطال أوروبا

الأحد، 26 أبريل 2026 - 16:41

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

كشف أتلتيكو مدريد عن إصابة لاعبه قبل مواجهة أرسنال في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا.

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد إصابة لاعبه بابلو باريوس، خلال مواجهة الفريق أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

بعد 4 مباريات بلا انتصار.. سورلوث يقود أتلتيكو مدريد للفوز على بلباو أتلتيكو مدريد يحدد بديل جريزمان التعثر الرابع تواليا.. أتلتيكو مدريد يواصل عروضه المخيبة بالسقوط أمام إلتشي بثلاثية رومانو: أتلتيكو مدريد يسعى لتخفيض سعر نيكو جونزاليس رغم بند الشراء

وأوضح النادي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر، بعدما اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 58 من اللقاء متأثرا بالإصابة.

وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع لجلسات علاج طبيعي، إلى جانب برنامج تأهيلي داخل صالة الألعاب الرياضية، على أن يتم تحديد موعد عودته للمشاركة وفقًا لتطور حالته خلال الفترة المقبلة.

وتأكد غيابه عن مباراة الذهاب أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وشارك اللاعب مع الفريق الموسم الحالي في 35 مباراة مسجلا هدف وصنع 3 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع أتلتيكو مدريد لـ140 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 10 آخرين.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة.

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا بعد تخطي عقبة برشلونة في ربع نهائي أبطال أوروبا بمجموع المباراتين 3-2 ليضرب موعدا مع أرسنال في نصف نهائي أبطال أوروبا.

أرسنال أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا بابلو باريوس
تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت قبل مواجهة أوساسونا.. جوان جارسيا يقترب من صدارة جائزة زامورا لأفضل حارس مرمى موندو ديبورتيفو: راشفورد يتمسك بالبقاء في برشلونة ويرفض العودة لمانشستر يونايتد "لكمة في الوجه وبطاقة حمراء".. اشتباكات عنيفة في مباراة بالدرجة الثانية الإسبانية فيديو رصد أحد الاتهامات.. ذا أثلتيك: رئيس لجنة الحكام الإيطالية يخضع للمثول أمام النيابة يوم الخميس تقرير: ميلان يحدد سعر فوفانا وسط اهتمام جالاتاسراي وثنائي فرنسا ذا تايمز: أستون فيلا لا يزال يرغب في ضم مرموش تشافي سيمونز يؤكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي
تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت 17 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل مواجهة أوساسونا.. جوان جارسيا يقترب من صدارة جائزة زامورا لأفضل حارس مرمى 55 دقيقة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو: راشفورد يتمسك بالبقاء في برشلونة ويرفض العودة لمانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - إنبي يقرر رحيل الجهاز الإداري قبل مواجهة الزمالك ساعة | الدوري المصري
"لكمة في الوجه وبطاقة حمراء".. اشتباكات عنيفة في مباراة بالدرجة الثانية الإسبانية ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - جاهزية أسامة جلال قبل مواجهة الأهلي ساعة | الدوري المصري
فيديو رصد أحد الاتهامات.. ذا أثلتيك: رئيس لجنة الحكام الإيطالية يخضع للمثول أمام النيابة يوم الخميس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: ميلان يحدد سعر فوفانا وسط اهتمام جالاتاسراي وثنائي فرنسا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
