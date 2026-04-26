صاحب تاريخ دولي ضئيل.. حكم ألماني للقاء بيراميدز والأهلي

الأحد، 26 أبريل 2026 - 16:11

كتب : محمد جمال

الأهلي - بيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام ألماني لإدارة مباراة بيراميدز والأهلي، ضمن مرحلة تحديد بطل الدوري المصري.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمرحلة تحديد بطل الدوري المصري.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين طاقم حكام ألماني بالكامل لإدارة مباراة بيراميدز والأهلي، ويضم حكمين فقط في تقنية الفيديو، بخلاف مباراة الزمالك وبيراميدز قبل أيام التي شهدت تواجد ثلاثة حكام في غرفة الفيديو.

وسيقود المباراة كحكم ساحة، دانيال شلاجر صاحب الـ36 عاما، والدولي منذ عام 2022، فيما سيكون باسكال مولر حكما رئيسيا لتقنية الفيديو، وتعاونه الحكمة الدولية كاترين رالفاسكي.

شلاجر قاد هذا الموسم 24 مباراة موزعين بين الدوري الألماني الممتاز، والدوري الألماني للدرجة الثانية، بجانب الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، وكأس ألمانيا، ومباراة في الدوري اليوناني كانت بين باوك وباناثانيكوس.

سبق لـ شلاجر كذلك إدارة مباراة دولية واحدة للمنتخبات تاريخيا على مستوى الفريق الأول، كانت بين لوكسمبورج وآيرلندا الشمالية عام 2022، فيما لم يسبق له إدارة أي مباراة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

وستكون المباراة هي الأولى للدولي الألماني في المنطقة العربية بالكامل.

وجاء طاقم حكام المباراة كالتالي:

حكم ساحة: دانيال شلاجر

حكم مساعد أول: سفين فاشيتزكي-جونتر

حكم مساعد ثاني: توبياس فريتسش

حكم رابع: مارتن بيترسن

حكم فيديو رئيسي: باسكال مولر

مساعد حكم فيديو كاترين رافالسكي

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني في ترتيب مجموعة تحديد البطل برصيد 44 نقطة، فيما يحل الأهلي ثالثا برصيد 44 نقطة أيضا، خلف الزمالك المتصدر برصيد 49 نقطة.

