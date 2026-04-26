بعد تعافيه من الإصابة.. عودة فلاهوفيتش لقائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان

الأحد، 26 أبريل 2026 - 15:46

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

أعلن لوشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس قائمة فريقه التي ستلعب مساء اليوم ضد ميلان.

ويلتقي يوفنتوس مع ميلان مساء اليوم الأحد على ملعب سان سيرو بالجولة 34 من الدوري الإيطالي.

وشهدت القائمة عودة دوسان فلاهوفيتش بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

اللاعب غاب عن معظم مباريات الموسم الحالي بسبب تعدد الإصابات.

فلاهوفيتش كان قد غاب لفترة طويلة قبل أن يعود للمشاركة ضد ساسولو منذ شهر ولكنه تعرض لإصابة جديدة وغاب عن 3 مباريات متتالية.

ولم يشارك المهاجم الصربي سوى في 18 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثالث.

