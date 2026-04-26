فان دايك: لا نقيم إيزاك على الأهداف فقط.. ولا قلق من بدايته مع ليفربول

الأحد، 26 أبريل 2026 - 15:13

كتب : FilGoal

دافع فيرجيل فان دايك قائد ليفربول، عن زميله ألكسندر إيزاك، مؤكدا أن النادي لا يقيمه فقط على تسجيل الأهداف، رغم البداية المتذبذبة للمهاجم مع الفريق.

وسجل إيزاك هدفا بالأمس السبت في انتصار ليفربول أمام كريستال بالاس 3-1 في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" عن إيزاك: "من المهم لإيزاك أن يسجل الأهداف كمهاجم، وقد سجل هدفا رائعا، من خلال ما رأيته منه، الجميع يدرك ويشاهد ويشعر كلاعبين أنه لاعب مميز للغاية".

وواصل "الأمر يتعلق بخوض المباريات واكتساب الثقة، وبالطبع تسجيل الأهداف كمهاجم هو العامل الأساسي بالنسبة له، أنا لست قلقا عليه إطلاقا".

وأردف "نريد منه أكثر من الأهداف، وهذا ما يمكنه تقديمه، عليه فقط الاستمرار في العمل، والحفاظ على لياقته، وأن يظل عنصرا مهما للنادي، وأعتقد أنه سيفعل ذلك بالفعل".

وأتم "من الصعب القول إنه مر بعام صعب، يمكنه أن يشرح ذلك بشكل أفضل، لكن الإصابات وتوقيتها كانا سيئين بالنسبة لهـ الآن هو جاهز بدنيا، ونحن نعرف جيدا ما يمكنه تقديمه، وهو يظهر ذلك في التدريبات والمباريات".

وكسر المهاجم السويدي صيامه التهديفي بعدما سجل أول أهدافه منذ عودته من الإصابة في المباراة التي أقيمت أمس السبت بين ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم الدولي السويدي أول أهدافه أمام كريستال بالاس منذ 25 ديسمبر 2025 أمام توتنام في الدوري الإنجليزي، ليعود لهز الشباك بعد فترة غياب طويلة.

ووصل إيزاك إلى هدفه الرابع مع ليفربول الموسم الحالي وصنع آخر.

ورفع ليفربول رصيده للنقطة 58 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

