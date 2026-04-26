سلة - إيهاب أمين: لم ننسجم مع المحترفين بشكل جيد.. وعلينا التعلم من الأخطاء

الأحد، 26 أبريل 2026 - 14:37

كتب : عمرو عبد المنعم

إيهاب أمين

كشف إيهاب أمين لاعب النادي الأهلي لكرة السلة، أن الفريق لم يصل بعد إلى أفضل درجات الانسجام، خاصة مع انضمام المحترفين الجدد.

وخسر الأهلي في المباراة الأولى بالتصفيات من الإفريقي التونسي بنتيجة 69-68 بالثواني الأخيرة في مباريات تصفيات بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL.

وقال إيهاب أمين في المؤتمر الصحفي: "المحترفون الجدد لم نكن قد خضنا معهم أي مباراة، وظهر ذلك في عدم التفاهم الكامل خلال اللقاء، وهو ما انعكس على النتيجة في البداية".

وواصل "حدث تحسن في الأداء بين الشوطين، وبدأنا بشكل جيد في الشوط الثالث، وتمكنا من العودة في النتيجة والتقدم بفارق 7 نقاط، لكن في آخر 25 ثانية تقريبا فقدنا التركيز".

وأردف "يجب أن نتعلم من هذه الأخطاء، ما زال المشوار طويلا، وهذه هي المباراة الأولى لنا، ولدينا أربع مباريات أخرى يجب الاستفادة منها".

وكشف "كلنا شعرنا بالضيق بعد المباراة، والخسارة كانت صعبة علينا، أمامنا مباراة مهمة أمام فريق فالي دي داكار، وعلينا التركيز فيها جيدا، نحن في مجموعة صعبة، وكل مباراة تلعب وتحسم وحدها".

وأتم "عندما نلعب بشكل جيد في الشوطين الثالث والرابع نستطيع تغيير النتيجة، وهذا ما سنعمل على تطويره في المباريات المقبلة".

ويتواجد الأهلي في مجموعة الصحراء التي تقام مبارياتها في الفترة من 24 أبريل حتى 3 مايو في الرباط بالمغرب.

فرق مجموعة الصحراء: الأهلي (مصر) - الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فالي دي داكار (السنغال).

وسيلتقي الأهلي في الجولة الثالثة اليوم الأحد مع فيلا دي داكارا في الخامسة مساءً.

