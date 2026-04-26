سلة - مدرب الأهلي: واثق في فوزنا بباقي مباريات BAL.. واتخذنا قرارات سيئة ضد الإفريقي

شدد لينوس جافريل مدرب فريق السلة بالأهلي على ثقته في فوز فريقه بباقي مباريات تصفيات بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL.

وخسر الأهلي في المباراة الأولى بالتصفيات من الإفريقي التونسي بنتيجة 69-68 بالثواني الأخيرة.

وقال لينوس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا أدرب في تونس منذ سنوات عديدة وأعرف لاعبي الإفريقي جيدا وأنهم لن يستسلموا أبدا، ونحن ارتكبنا بعض القرارات السيئة من خلال أخطاء ورميات حرة".

وتابع "الدفاع كان جيدا جدا إلى حد كبير ويمكنني القول إن لأمارا بيثا سجل تصويبات صعبة وعدنا في النتيجة، لكن التصويبات التي أخذناها بعد ذلك لم تكن مفتوحة، هذا ما حدث باختصار".

وأضاف "اتخذنا عدة قرارات سيئة في الدفاع والهجوم وكرة السلة لعبة عادلة وفي النهاية خسرنا المباراة وهو أمر صعب ولكنني واثق أن هذه المجموعة التي أثق فيها بنسبة 100%، ستستعيد عافيتها ونفوز بباقي المباريات".

ويتواجد الأهلي في مجموعة الصحراء التي تقام مبارياتها في الفترة من 24 أبريل حتى 3 مايو في الرباط بالمغرب.

فرق مجموعة الصحراء: الأهلي (مصر) - الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فالي دي داكار (السنغال).

وسيلتقي الأهلي في الجولة الثالثة اليوم الأحد مع فيلا دي داكارا في الخامسة مساءً.