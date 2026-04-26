إيبرل يغلق الباب أمام رحيل أوليسي.. ويكشف أول الراحلين عن بايرن ميونيخ

كشف ماكس إيبرل المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ، عن عدة ملفات مهمة تخص الفريق، سواء على مستوى الانتقالات أو مستقبل بعض النجوم.

وقال إيبرل في تصريحات لشبكة ZDF الألمانية عن مستقبل نيكولاس جاكسون مهاجم بايرن ميونيخ المعار من تشيلسي: "لن نفعل بند الشراء الخاص بنيكولاس جاكسون".

وانتقل جاكسون مع بداية الموسم إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بـ65 مليون يورو في حال أراد الفريق البافاري تفعيل هذا البند بعد نهاية الموسم الجاري.

وخاض جاكسون مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي 29 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

وعن مايكل أوليسي جناح بايرن ميونيخ قال: "بالتأكيد سيبقى، بالنسبة لنا، لا يوجد حتى ثانية واحدة للتفكير في الأمر، إنه يتطور بشكل رائع".

وانتشرت بعض التقارير الصحفية مؤخرا والتي تحدثت عن اهتمام ليفربول بالتعاقد مع أوليسي الصيف المقبل لتعويض رحيل محمد صلاح جناح الريدز نهاية الموسم الجاري.

وتحدث عن تجديد عقد مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ وقال: "إنه أسطورة، سنجلس ونتحدث بهدوء، إذا شعر مانويل بأنه جاهز، فلا أرى ما يمنعه من الاستمرار لموسم إضافي".

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب الدور نصف النهائي من أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، بعدما تخطى ريال مدريد وحقق الانتصار ذهابا وإيابا ووصل مجموع المباراتين 6-4.

وحسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني بعد تحقيق الانتصار أمام شتوتجارت الجولة الماضية 4-2، ليحقق لقبه رقم 35 والثاني على التوالي.