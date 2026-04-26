دي زيربي: إصابة سيمونز أصعب من سولانكي.. وننتظر نتائج الفحوصات

الأحد، 26 أبريل 2026 - 13:28

كتب : FilGoal

كشف روبيرتو دي زيربي مدرب توتنام عن قلقه من الإصابة التي تعرض لها لاعبيه تشافي سيمونز ودومينيك سولانكي في المباراة التي جمعتهم مع ولفرهامبتون.

وحقق توتنام انتصارا ثمينا أمام ولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وقال دي زيربي في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية عن إصابة لاعبيه: "آمل ألا تكون المشكلتان خطيرتين، خاصة بالنسبة لتشافي، لأن إصابة سولانكي عضلية".

وواصل "أما تشافي، فالإصابة في الركبة، وعندما تكون الإصابة في الركبة يكون الوضع أكثر صعوبة، سنرى خلال الأيام المقبلة، يوم الإثنين أو الثلاثاء، بالنسبة لسولانكي، الأمر ليس خطيرا".

وأتم "لا أعرف كم مباراة سيغيب، لكني أود معرفة الحالة الحقيقية لتشافي، لأن إصابة الركبة دائما تختلف عن الإصابة العضلية".

وأحرز بالينيا هدف توتنام الوحيد في الدقيقة 82 بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات بعد تمريرة من ريتشارليسون.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد توتنام للنقطة 34 ويظل في المركز ذاته الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، المركز مؤدي للهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويبتعد توتنام بفارق نقطتين عن تجنب الهبوط، ويحتل وست هام المركز الـ 17 برصيد 36 نقطة.

وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 17 ويتذيل الترتيب وهبط بشكل رسمي لشامبونشيب.

