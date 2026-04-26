اتحاد الكرة يقرر تعديل مواعيد مباريات دوري المحترفين

الأحد، 26 أبريل 2026 - 13:01

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل مواعيد مباريات دوري المحترفين.

وقرر الاتحاد تغيير مواعيد المبارات لتقام في تمام الرابعة والنصف عصرا بدلا من الرابعة.

وسيبدأ التعديل من الجولة 32 وحتى نهاية المسابقة.

وأرسلت إدارة المسابقات خطابات إلى جميع الفروع والمنطاق لإخطارها بالمواعيد الجديدة.

وتنطلق الجولة 32 من دوري المحترفين يوم الخميس المقبل الموافق 30 أبريل.

وضمن نادي القناة الصعود للدوري الممتاز بالموسم المقبل بعد تصدره الدوري برصيد 69 نقطة حتى الآن.

ويتواجد حاليا كل من بترول أسيوط ومسار بالمركزين الثاني والثالث المؤهلان للدوري الممتاز، مع وجود منافسة قوية من أبو قير للأسمدة ولافيينا وبروكسي.

اتحاد الكرة دوري المحترفين
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/527997/اتحاد-الكرة-يقرر-تعديل-مواعيد-مباريات-دوري-المحترفين