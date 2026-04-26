اتحاد الكرة يقرر تعديل مواعيد مباريات دوري المحترفين
الأحد، 26 أبريل 2026 - 13:01
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل مواعيد مباريات دوري المحترفين.
وقرر الاتحاد تغيير مواعيد المبارات لتقام في تمام الرابعة والنصف عصرا بدلا من الرابعة.
وسيبدأ التعديل من الجولة 32 وحتى نهاية المسابقة.
وأرسلت إدارة المسابقات خطابات إلى جميع الفروع والمنطاق لإخطارها بالمواعيد الجديدة.
وتنطلق الجولة 32 من دوري المحترفين يوم الخميس المقبل الموافق 30 أبريل.
وضمن نادي القناة الصعود للدوري الممتاز بالموسم المقبل بعد تصدره الدوري برصيد 69 نقطة حتى الآن.
ويتواجد حاليا كل من بترول أسيوط ومسار بالمركزين الثاني والثالث المؤهلان للدوري الممتاز، مع وجود منافسة قوية من أبو قير للأسمدة ولافيينا وبروكسي.
القسم الثاني (ب) – اتحاد الكرة يقرر تأخير موعد الجولة الأخيرة لارتفاع الحرارة دوري المحترفين - لافيينا يشعل صراع الصعود.. وتعادل أبو قير ضد المصرية للاتصالات دوري المحترفين - سقوط بترول أسيوط بهاتريك في 27 دقيقة.. ومسار يقتنص المركز الثالث مؤقتا القسم الثاني (ب) - بلقاس سيتي يواجه الأولمبي في مرحلة الترقي لـ دوري المحترفين القسم الثاني (ب) – بورفؤاد والنصر يقتربان من الترقي.. وهبوط الشرقية للدخان بهدف قاتل.. المصرية للاتصالات يكرر تعادله مع طنطا في إعادة مباراة الأزمة بعد واقعة "الموبايل".. طارق مجدي حكما لمباراة الإعادة بين طنطا ووي القسم الثاني بـ - تأجيل حسم الصعود من تيم والمنيا للجولة الأخيرة