صافرة سويسرية تقود مباراة سان جيرمان وبايرن ميونيخ في أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في ذهاب الدوري نصف النهائي لأبطال أوروبا.

ويقود المباراة الحكم السويسري ساندرو شيرير ويعاونه طاقم حكام إسباني أنجيل نيفادو، وجوادالوبي أيوسو، وخيسوس جيل مانزانو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو كارلو ديل سيرو جراندي، ويعاونه جييرمو فيرنانديز.

وأدار الحكم السويسري مباراتين لبايرن ميونيخ في أبطال أوروبا تعرض للهزيمة أمام إنتر ميلان 2-1، وحقق انتصارا أمام لوكوموتيف موسكو 2-0.

وقاد الحكم السويسري مباراتين لباريس سان جيرمان، حققوا الانتصار في مباراة أمام أتالانتا 4-0، وتعادلوا مع كلوب بروج 1-1.

وتأهل بايرن ميونيخ للدور نصف النهائي بعدما تخطى عقبة ريال مدريد وحقق الانتصار عليه ذهابا وإيابا ووصل مجموع المباراتين لـ6-4.

وخاض باريس سان جيرمان مباراة الدور ربع النهائي أمام ليفربول وتأهل بعدما حقق الانتصار ذهابا وإيابا ووصل مجموع المباراتين لـ4-0.