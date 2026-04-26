تشافي: حاولت إعادة ميسي ونيمار لـ برشلونة.. وفخور بفترة تدريبي

الأحد، 26 أبريل 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق على أنه حاول إعادة ليونيل ميسي ونيمار للفريق خلال فترة تواجده.

وقال تشافي في حوار عبر قناة روماريو على يوتيوب: "أتمنى أن أكون مخطئا لكن أعتقد أننا لن نرى لاعبا مثل ميسي أبدا، عشت معه 15 عاما وكان الأفضل في كل شيء، بدنيا وتقنيا وفي فهم اللعب، حتى بالرأسيات كان جيدا وقدمه الضعيفة كانت جيدة، هو لاعب لا يقهر".

وتابع "حاولت التعاقد مع ميسي عندما كنت مدرب برشلونة، تحدثنا لمدة 5 أشهر وكان كل شيء جاهزا، لكن في النهاية الرئيس قال لا".

وأكمل "فخور جدا بفترتي كمدرب، النادي كان في أسوأ لحظاته في التاريخ واستطعنا رفع المستوى ليصبح منافسا وفزنا بالدوري وكأس السوبر، وكذلك الإرث الذي تركناه من اللاعبين الشباب مثل لامين يامال وفيرمين وكوباري وبالدي الذين أصبحوا تقريبا العمود الفقري للفريق الآن".

وكشف "بكل تأكيد أن تدريب برشلونة أمر أصعب من أن تلعب في الفريق، أنت المسؤول عن كل شيء وحتى النجاح ينسب لك، اللاعب يعيش بهدوء وراحة ويمكنه الانفصال عن الضغط أما المدرب فلا، يعاني المدرب من 24 ساعة من التفكير قبل المباريات حول المحاضرة وكيفية تحفيز الفريق والتحضير، والمؤتمر الصحفي والإدارة وكل شيء".

وأردف "كان الاتفاق على استمراري كمدرب لبرشلونة ولكن حدث أمر شخصي مع شخص داخل النادي لم يسمح لنا بالاستمرار، لكن أعتقد أننا قمنا بمشروع جيد جدا ووضعنا أسسا قوية، والآن فليك يقوم بعمل استثنائي وأعتقد أن اللاعبين نضجوا".

وشدد "ما رأيته من نيمار في الأسبوع الأول معنا كان أقرب شيء لميسي، لم أر لاعبا أقرب إلى ميسي مثل نيمار عندما انضم لبرشلونة".

وكشف "كمدرب قمت بإعادة داني ألفيش وحاولت استعادة نيمار وبيدرو وميسي، بيدرو ونيمار لم تتم بسبب الوضع الاقتصادي، أما ميسي فالرئيس الحالي لم يرغب في إعادته رغم أن الصفقة كانت جاهزة".

وأضاف "أنا من تعاقدت مع رافينيا في برشلونة وكنت أريد ضمه من قبل في السد ولكنه أراد الاستمرار في أوروبا، هو لاعب رائع وقوي في المواجهات الفردية ويسجل الأهداف، لكن على المدرب أن يفهم أن المباراة تعتمد على الأداء وإذا لم تلعب بشكل جيد يجب إشراك لاعب آخر، أعلم أن تبديله لم يساعده نفسيا لكنه الآن انفجر".

وتولى تشافي تدريب برشلونة قبل التعاقد مع هانز فليك في بداية الموسم الماضي.

تشافي: حاولت إعادة ميسي ونيمار لـ برشلونة.. وفخور بفترة تدريبي ساعة | الدوري الإسباني
