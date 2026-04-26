"بالتقسيط وبدون فوائد".. الزمالك يعلن توفير رحلات لجماهيره لحضور ذهاب نهائي الكونفدرالية بالجزائر

أعلن نادي الزمالك عن توفير رحلات لجماهيره إلى الجزائر لحضور ذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة يوم 9 مايو بالجزائر ضمن ذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية.

وكشف الزمالك عن توفير رحلات للجماهير الراغبة في السفر إلى الجزائر لحضور مباراة الذهاب أمام فريق اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم 9 مايو المقبل.

وأوضح الزمالك أن السفر والعودة في نفس يوم المباراة، مع تكلفة مناسبة تشمل استخراج التأشيرة وتذكرة السفر وتذكرة دخول الملعب دون سداد أي أموال مقدماً حيث سيكون السداد بالتقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهر.

وتأهل الزمالك إلى النهائي بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف في إياب نصف النهائي مستفيدا من الفوز في الذهاب بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر، تعادل اتحاد العاصمة مع منافسه أولمبيك آسفي بهدف لكل فريق في نصف نهائي الكونفدرالية وتأهل إلى النهائي مستفيدا بقاعدة الهدف خارج الأرض.

ووصل اتحاد العاصمة إلى النهائي من قبل في موسم 2022-2023 وتوج بالبطولة على حساب يانج أفريكانز.

وبلغ الزمالك النهائي مرتين في وقت سابق في 2019 و2023 أمام نفس المنافس نهضة بركان المغربي.

وتوج الزمالك بالبطولة في المرتين.

موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي

سيلعب الزمالك مباراة الذهاب يوم 9 مايو.

ستقام مباراة الذهاب في الجزائر.

وسيخوض الزمالك مباراة الإياب على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم 16 مايو.

وستذيع قناة بي إن سبورتس المباراتين.