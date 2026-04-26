بعد 4 مباريات بلا انتصار.. سورلوث يقود أتلتيكو مدريد للفوز على بلباو

حقق أتلتيكو مدريد انتصارا مثيرا أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 3-2 في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وسجل ثلاثية أتلتيكو مدريد كل من: ألكساندر سورلوث هدفين، وأنطوان جريزمان هدف، فيما احرز هدفا بلباو كل من: آيتور باريديس، وجوركا جوروزيتا.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 60 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند النقطة 41 في المركز التاسع.

افتتح آيتور باريديس أهداف المباراة في الدقيقة 23 بعد صناعة إنييجو جاليتير.

وسجل أنطوان جريزمان النتيجة بعد مرور أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأحرز سورلوث هدف التقدم لصالح أتلتيكو مدريد بعد مرور 5 دقائق من هدف جريزمان صناعة أليخاندرو بايينا.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عزز سورلوث من تقدم أتلتيكو مدريد بعدما انفرد بحارس المرمى ووضعها على يساره مسجلا الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد.

وقلص النتيجة جوركا جوروزيتا في الثواني الأخيرة.

ليحقق أتلتيكو مدريد انتصاره الأول في الدوري الإسباني بعد 4 جولات بدون تحقيق انتصارا واحدا في الدوري الإسباني.