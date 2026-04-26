سلة - الأهلي وسبورتنج يحسمان أولى مباريات نصف نهائي دوري سوبر السيدات

انتهت منذ قليل، أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025–2026.

ويلعب الدور نصف النهائي بمشاركة فرق: الأهلي، وسبورتنج، وهليوبوليس، والجزيرة.

وشهدت أولى المباريات فوز سبورتنج على نظيره هليوبوليس، في المباراة التي أُقيمت على صالة النادي الأوليمبي بنتيجة 75-51.

بينما فاز الأهلي على الجزيرة بنتيجة 87-61، على صالة الشباب والرياضة.

وتُقام المواجهة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، وفي حال التعادل في سلسلة المباريات تُقام مواجهة ثالثة فاصلة يوم الجمعة المقبل.

وتُلعب منافسات الدور نصف النهائي بنظام Best Of 3، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في مباراتين.