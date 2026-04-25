رئيس الإسماعيلي: ديون النادي تتخطى الـ200 مليون.. و3 خطوات للتخلص منها

كشف محمد رائف رئيس نادي الإسماعيلي عن الخطوات التي سيتبعها لسداد ديون الفريق في الفترة المقبلة.

وقال رائف في تصريحات عبر "دي إم سي" عن الخطوات المتبعة لسداد ديون النادي: "نعمل على ثلاث خطوات أولا تسويق عضويات النادي الاجتماعي، وننتظر موافقة وزارة الشباب والرياضة للتحرك في هذا الملف، ثانيا حددنا منطقتين داخل استاد الإسماعيلية لطرحهما للاستثمار".

وواصل "ثالثا نسعى للحصول على قرض من أحد البنوك بقيمة تقارب 100 مليون جنيه، وهو أيضا متوقف على موافقة وزارة الشباب والرياضة، هذه هي الخطوات التي نعتمد عليها لسداد ديون النادي".

وعن حملة تبرعات الجماهير لصالح الفريق قال: "تم إطلاق حملة تبرعات، وأتوجه بالشكر لكل القائمين عليها ومن دعوا لها، كنا نتابع يوميا عدد المتبرعين، ففي اليوم الأول تبرع نحو تسعين شخصا، وفي اليوم الثاني 137، وفي اليوم الثالث قرابة السبعين شخصا".

وواصل "المبالغ التي تم جمعها بسيطة، لكنها تعبر عن انتماء جماهير الإسماعيلي لناديهم، التبرعات بدأت من 5 جنيهات، ووصل أكبر مبلغ إلى 1000 جنيه، ورغم أنها لم تحقق أرقاما كبيرة حتى الآن، فإنها تمثل بادرة طيبة، وأتمنى أن تشجع رجال الأعمال في الإسماعيلية على المساهمة".

وأتم "رجل أعمال واحد فقط تبرع منذ بداية اللجنة الأولى بمبلغ 2 مليون جنيه، وسواء استمر الفريق في الدوري أو هبط، فإن جميع هذه الديون يجب سدادها، ديون فريق كرة القدم وحدها تتراوح بين 220 أو 230 مليون جنيه".

ويحتل نادي الإسماعيلي المركز الأخيرة في جدول ترتيب مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري برصيد 14 نقطة.