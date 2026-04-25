رئيس الإسماعيلي: ديون النادي تتخطى الـ200 مليون.. و3 خطوات للتخلص منها

السبت، 25 أبريل 2026 - 23:44

كتب : FilGoal

محمد رائف

كشف محمد رائف رئيس نادي الإسماعيلي عن الخطوات التي سيتبعها لسداد ديون الفريق في الفترة المقبلة.

وقال رائف في تصريحات عبر "دي إم سي" عن الخطوات المتبعة لسداد ديون النادي: "نعمل على ثلاث خطوات أولا تسويق عضويات النادي الاجتماعي، وننتظر موافقة وزارة الشباب والرياضة للتحرك في هذا الملف، ثانيا حددنا منطقتين داخل استاد الإسماعيلية لطرحهما للاستثمار".

وواصل "ثالثا نسعى للحصول على قرض من أحد البنوك بقيمة تقارب 100 مليون جنيه، وهو أيضا متوقف على موافقة وزارة الشباب والرياضة، هذه هي الخطوات التي نعتمد عليها لسداد ديون النادي".

رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية رئيس الإسماعيلي: ننسحب من الدوري في هذه الحالة.. وهذا موقفنا من قرار الدمج الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين رئيس الإسماعيلي: نقترب من الحصول على قرض كبير لحل مشاكل النادي

وعن حملة تبرعات الجماهير لصالح الفريق قال: "تم إطلاق حملة تبرعات، وأتوجه بالشكر لكل القائمين عليها ومن دعوا لها، كنا نتابع يوميا عدد المتبرعين، ففي اليوم الأول تبرع نحو تسعين شخصا، وفي اليوم الثاني 137، وفي اليوم الثالث قرابة السبعين شخصا".

وواصل "المبالغ التي تم جمعها بسيطة، لكنها تعبر عن انتماء جماهير الإسماعيلي لناديهم، التبرعات بدأت من 5 جنيهات، ووصل أكبر مبلغ إلى 1000 جنيه، ورغم أنها لم تحقق أرقاما كبيرة حتى الآن، فإنها تمثل بادرة طيبة، وأتمنى أن تشجع رجال الأعمال في الإسماعيلية على المساهمة".

وأتم "رجل أعمال واحد فقط تبرع منذ بداية اللجنة الأولى بمبلغ 2 مليون جنيه، وسواء استمر الفريق في الدوري أو هبط، فإن جميع هذه الديون يجب سدادها، ديون فريق كرة القدم وحدها تتراوح بين 220 أو 230 مليون جنيه".

ويحتل نادي الإسماعيلي المركز الأخيرة في جدول ترتيب مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

نادي الإسماعيلي محمد رائف
في الجول يكشف حقيقة طلب بلعمري العلاج في المغرب.. وموقفه أمام الزمالك الشريعي: هذه حقيقة مفاوضات الزمالك والأهلي لضم لاعبي إنبي 3 قرارات في اجتماع الأهلي بعد رمية تماس.. دجلة يخطف فوزا قاتلا أمام حرس الحدود في +95 إيقاف 5 لاعبين ضمن عقوبات الجولة الثالثة للمنافسة على لقب الدوري المصري عبد الناصر محمد يزور قطة بعد إصابته في مباراة الزمالك مصدر من بتروجت يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة توفيق محمد مصدر من بتروجت يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة توفيق محمد
تقرير: السعودية تواجه السنغال تحضيرا لكأس العالم 2026 19 دقيقة | سعودي في الجول
في الجول يكشف حقيقة طلب بلعمري العلاج في المغرب.. وموقفه أمام الزمالك 37 دقيقة | الدوري المصري
للتحقيق معه من المدعي العام.. استقالة رئيس لجنة الحكام الإيطالية 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشريعي: هذه حقيقة مفاوضات الزمالك والأهلي لضم لاعبي إنبي ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه ساعة | منتخب مصر
تقرير: التحقيق مع رئيس لجنة الحكام الإيطالية لاشتباه في تأثيره على قرارات الفيديو ساعة | الكرة الأوروبية
رايس: الخسارة من مانشستر سيتي لم تؤثر علينا.. ويتبقى 4 نهائيات ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي
