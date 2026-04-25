كرة سلة - الإفريقي يخطف الانتصار من الأهلي في الثواني الأخيرة بـ BAL

خسر الأهلي بنتيجة 69-68 أمام الإفريقي التونسي في الجولة الثانية من بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL 2026.

ويتواجد الأهلي في مجموعة الصحراء التي تقام مبارياتها في الفترة من 24 أبريل حتى 3 مايو في الرباط بالمغرب.

فرق مجموعة الصحراء: الأهلي (مصر) - الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فالي دي داكار (السنغال).

وحقق الإفريقي فوزه الثاني على التوالي بعدما بدأ البطولة بالفوز على فالي دي داكار السنغالي.

وسيلتقي الأهلي في الجولة الثالثة غدا الأحد مع فيلا دي داكارا في الخامسة مساءً.

ويتأهل أول 4 فرق مباشرة من الـ 6 إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب والتي ستقام في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب الدوري المصري من الموسم الماضي.

وصف المباراة

بدأ الأهلي اللقاء بقوة وتقدم 12-7 وحاول الفريق التونسي الذي سيطرت جماهيره على الحضور العودة.

FIRST STRIKE 💥 THEN THE ANSWER 🔁 Al Ahly 🇪🇬 open the scoring Club Africain 🇹🇳 respond with the three right away to get going. — Basketball Africa League (@theBAL) April 25, 2026

وحسم الأهلي الربع الأول بنتيجة 18-17 لصالحه.

وفي الربع الثاني قلب الإفريقي الطاولة لصالحه في منتصفه بنتيجة 26-25، ثم وسّع الفارق لينتهي الربع الثاني بنتيجة 40-29.

وواصل الإفريقي تقدمه في الربع الثالث وقلص الأهلي الفارق في نهايته ليُختتم بنتيجة 56-48.

وفي الربع الرابع عاد الأهلي بقوة وقبل 4 دقائق على النهاية تقدم من جديد بنتيجة 61-60.

ووسع الأهلي الفارق ليصبح 65-61 وقبل 17 ثانية على نهاية اللقاء حصل الإفريقي على وقت مستقطع.

LEAD CHANGE 😤🔥 Osifo knocks it down to flip the script Al Ahly 🇪🇬 take the lead for the first time this half, 60–61. — Basketball Africa League (@theBAL) April 25, 2026

وبعد العودة سجل الفريق التونسي 5 نقاط استعاد بها التقدم من جديد، وحاول الأهلي في الثواني الأخيرة لكن فرصته لم تُسجل لينتهي اللقاء بفوز الإفريقي بنتيجة 69-68.

ABSOLUTELY ICE COLD 🥶 Oussama Marnaoui drills the THREE with 5.6 seconds left Club Africain 🇹🇳 swing it back in their favor 69–68. — Basketball Africa League (@theBAL) April 25, 2026

وسجل كيفين ميرفي 19 نقطة للأهلي ويليه إيهاب أمين بـ 18 نقطة.