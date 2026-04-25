انتهى الدرس الياباني.. أهلي جدة بطلا لدوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي

حقق أهلي جدة السعودي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي.

وفاز أهلي جدة على ماتشيدا زيليفا الياباني بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وسجل فراس البريكان هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 97 بعد وصول المباراة لشوطين إضافيين.

وبات الألماني ماتياس يايسله أول مدرب يحقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين.

أهلي جدة يحقق اللقب الثامن للأندية السعودية في أبطال آسيا ليعادل رقم الأندية اليابانية

الهلال : 4 بطولات

اتحاد جدة: لقبين

أهلي جدة: لقبين





















وحقق أهلي جدة اللقب الثاني على التوالي لدوري أبطال آسيا للنخبة

2025 على حساب كاواساكي فرونتال الياباني

2026 على حساب ماتشيدا زيلفيا الياباني

وسبق وأن حقق اتحاد جدة لقبين متتالين لدوري أبطال آسيا

2004 على حساب سيونجنام الكوري الجنوبي

2005 على حساب العين الإماراتي

الدرس الياباني

نادي ماتشيدا زيليفا الياباني كان بمثابة المفاجأة الكبرى في مشاركته الأولى بدوري أبطال آسيا للنخبة.

جو كورودا مدرب نادي ماتشيدا تولى تدريب الفريق قبل انطلاق موسم 2023، عندما كان ماتشيدا لا يزال ينافس في الدرجة الثانية اليابانية، ليبدأ تجربته الأولى في كرة القدم الاحترافية بعد ثلاثة عقود قضاها في بيئة فريدة ضمن كرة القدم المدرسية في اليابان.

كورودا قاد ماتشيدا للفوز بدوري الدرجة الثانية 2023 والتأهل للدوري الياباني.

وحقق ماتشيدا لقب كأس إمبراطور اليابان على حساب العملاق فيسيل كوبي ليتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقدم ماتشيدا بطولة تاريخية في هذه النسخة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكنها توقفت وانتهت على يد أهلي جدة الذي سطر اسمه بحروف من نور في تاريخ هذه البطولة.

وصف المباراة

شهدت الدقائق الأولى هدف محقق ضائع للأهلي بتسديدة عن طريق جالينو المنفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس كوساي تاني ببراعة وأنقذ مرماه.

وضاع هدف محقق أخر للأهلي بتسديدة عن طريق ميري ديمرال من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة العلوية للمرمى.

واشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه زكريا هوساوي لاعب الأهلي نتيجة سلوك غير رياضي وضرب بدون كرة للاعب ماتشيدا.

وشهدت الدقيقة 73 تسديدة خطيرة عن طريق هيرويوكي مي لاعب ماتشيدا من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه.

وسدديوكي سوما لاعب ماتشيدا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إدوارد ميندي وأبعد الخطورة عن مرماه.

ونجح البديل فراس البريكان في تسجيل هدف المباراة الوحيد بعد متابعة رائعة للكرة المرتدة من فرانك كيسيه.

وأنقذ التركي ميريح ديميرال مدافع أهلي جدة فرصة خطيرة للنادي الياباني في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

وحافظ الأهلي على تفوقه بهدف البريكان ليحقق إنجازا تاريخيا يضاف للكرة السعودية في البطولات الآسيوية للأندية.