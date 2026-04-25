استغل تعثر لانس.. باريس سان جيرمان يفوز على أنجيه ويبتعد أكثر بالصدارة

السبت، 25 أبريل 2026 - 22:11

كتب : FilGoal

لوكاس بيرالدو - باريس سان جيرمان - أنجيه

استغل باريس سان جيرمان تعثر منافسه لانس بالفوز على أنجيه بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل كانج إن لي وسيني مايولو ولوكاس بيرالدو أهداف الفريق الباريسي.

وكان لانس المنافس المباشر لباريس سان جيرمان قد تعثر وتعادل مع ستاد بريست أمس الجمعة بثلاثة أهداف لكل فريق.

وحصل جونسالو راموس لاعب باريس سان جيرمان على البطاقة الصفراء الثانية والطرد في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 69 ليبتعد بفارق 6 نقاط عن لانس الوصيف.

بينما توقف رصيد أنجيه عند النقطة 34 في المركز الـ 13.

وافتتح كانج إن لي النتيجة مبكرا في الدقيقة السابعة بعد مراوغة رائعة لحارس المرمى ثم أسكن الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 39 أحرز مايولو الهدف الثاني من صناعة بيرالدو، ليعود المدافع بنفسه ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 52 من صناعة كانج إن لي.

وحصل باريس سان جيرمان على نقاط المباراة كاملة.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي لانس أنجيه
فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي تقرير: إيطاليا وأنديتها مهددين بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية للتدخل الحكومي تقرير: إنتر غير متورط في الفضيحة الجديدة للكرة الإيطالية
أخر الأخبار
فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أيك السويدي يتقدم بعرض لضم أمادي 27 دقيقة | ميركاتو
ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان ساعة | الدوري الإسباني
المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
