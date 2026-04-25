استغل تعثر لانس.. باريس سان جيرمان يفوز على أنجيه ويبتعد أكثر بالصدارة

استغل باريس سان جيرمان تعثر منافسه لانس بالفوز على أنجيه بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل كانج إن لي وسيني مايولو ولوكاس بيرالدو أهداف الفريق الباريسي.

وكان لانس المنافس المباشر لباريس سان جيرمان قد تعثر وتعادل مع ستاد بريست أمس الجمعة بثلاثة أهداف لكل فريق.

وحصل جونسالو راموس لاعب باريس سان جيرمان على البطاقة الصفراء الثانية والطرد في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 69 ليبتعد بفارق 6 نقاط عن لانس الوصيف.

بينما توقف رصيد أنجيه عند النقطة 34 في المركز الـ 13.

وافتتح كانج إن لي النتيجة مبكرا في الدقيقة السابعة بعد مراوغة رائعة لحارس المرمى ثم أسكن الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 39 أحرز مايولو الهدف الثاني من صناعة بيرالدو، ليعود المدافع بنفسه ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 52 من صناعة كانج إن لي.

وحصل باريس سان جيرمان على نقاط المباراة كاملة.