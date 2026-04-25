3 قرارات في اجتماع الأهلي

السبت، 25 أبريل 2026 - 22:09

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أصدر النادي الأهلي عدة قرارات بعد نهاية اجتماعه الذي أقيم اليوم السبت في مقر النادي بالجزيرة.

وأقيم الاجتماع لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وعقب الاجتماع قرر مجلس الأهلي

اعتماد تشكيل لجنة شئون العاملين برئاسة خالد مرتجي أمين الصندوق وعضوية كل من محمد الغزاوي والمهندس حازم هلال عضوي المجلس، إلى جانب المدير التنفيذي، والمدير المالي، ومدير إدارة شئون العاملين.

تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة مجلس إدارة حساب مزايا العاملين ومكافأة ترك الخدمة، والذي يضم في عضويته كلا من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير شئون العاملين ورئيس نقابة العاملين.

الموافقة على انضمام محمد الغزاوي عضو المجلس، إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

كما استعرض المجلس التكليفات الصادرة للجان التي تم اعتمادها في بداية الدورة الحالية لمجلس الإدارة في مجالات العضوية والتحول الرقمي والاستثمار، وأيضا التكليفات الصادرة لأعضاء مجلس الإدارة المكلفين بالتنسيق مع شركات الأهلي للمنشآت والخدمات وكرة القدم، على أن يتم في الجلسة القادمة عرض الأعمال التي تم الانتهاء منها لإقرارها واعتمادها.

ويستعد فريق كرة القدم لمواجهة بيراميدز يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز الثاني.

