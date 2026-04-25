حارس ليفربول: العشب الجاف أربكني.. وظننت أن الحكم سيوقف المباراة

كشف فريدي وودمان حارس ليفربول تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وحقق ليفربول انتصارا هاما بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وقال فريدي عن إصابته في المباراة لشبكة "سكاي سبورت": "العشب كان جافا جدا، وركبتي علقت في الأرض شعرت بألم في الجزء الداخلي من ركبتي، لم أكن متأكدا مما يجب فعله، لم أعرف هل أنهض وأحاول التوجه نحو المرمى أم أبقى أرضا".

وواصل "إنها لحظة غير مفهومة عندما يسقط حارس المرمى، كنت أعتقد بشكل طبيعي أن اللعب سيتوقف، لكن لحسن الحظ لم يتسبب ذلك في معاقبتنا في النهاية".

وسجل ألكسندر إيزاك وأندرو روبرتسون وفلوريان فيرتز فيما سجل دانييل مونوز هدف الضيوف.

وحقق ليفربول الفوز على بالاس بعد 4 مباريات دون فوز في جميع المسابقات.

وفي آخر 4 مباريات بين الفريقين تعادل بالاس 1-1 في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ثم حقق النسور الفوز على الريدز في كأس المجتمع.

وفي لقاء الدور الأول من الدوري فاز بالاس بنتيجة 2-1 في أول خسارة للريدز بالموسم، كما ودع ليفربول على يد بالاس من كأس الرابطة الإنجليزية.

ورغم إنهاء عقدة بالاس وعودة إيزاك للتهديف بعد 4 أشهر مع الريدز، إلا أن الفريق تلقى ضربة قوية بإصابة محمد صلاح.

وارتقى ليفربول للمركز الرابع برصيد 58 نقطة متفوقا على أستون فيلا بفارق الأهداف.

فيما ظل بالاس برصيد 43 نقطة في المركز الـ 13.