فليك: لا نفكر في التتويج الآن.. وتركيزنا فقط على مواجهة أوساسونا

السبت، 25 أبريل 2026 - 20:48

كتب : FilGoal

هانز فليك

أشاد هانز فليك مدرب برشلونة بالأداء الكبير الذي قدمه الفريق أمام خيتافي مؤكدا أن الفريق سيحتفل قريبا بما يستحقه.

وحقق برشلونة انتصارا هاما امام خيتافي بهدفين مقابل لا شيء في إطار الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي عن حسم الدوري: "احتفلنا بالفوز في غرفة الملابس، لكن ليس باللقب، كنا نركز فقط على أداء مهمتنا اليوم، أنا سعيد جدا بالطريقة التي لعبنا بها هنا سواء بالكرة أو بدونها، قمنا بعمل جيد لأن الأمر ليس سهلا، سنحتفل في النهاية بما نستحقه بنهاية الموسم، لكن ليس اليوم".

وواصل "لا نفكر في المستقبل، يجب أن نستعد للمباراة المقبلة ضد أوساسونا، ولن تكون سهلة".

وأردف "نمتلك الجودة والثقة اللازمة لمثل هذه المباريات، منذ البداية أظهرنا ذلك على أرض الملعب، في الأيام الأخيرة رأيت أجواءً جيدة جدا وحالة مميزة، أنا سعيد جدا للنادي والجماهير".

وعن حسم البدلاء لنتيجة المباراة قال: "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وروني بردغجي كان جزءا من ذلك، وفي الشوط الثاني ومع المساحات، استغل ماركوس راشفورد الفرص بشكل جيد، كان تسجيله للهدف مهما له ولنا".

وأتم حديثه عن بيدري وقال: "أظهر عقلية وجودة كبيرة، وعندما يصفق لك جمهور الخصم فهذا يعكس الاحترام، أنا سعيد جدا من أجله".

وسجل ثنائية برشلونة كل من: فيرمن لوبيز، وماركوس راشفورد.

وكسر برشلونة عقدة ملعب كوليسيوم معقل خيتافي ويحقق انتصاره الأول منذ 6 مواسم متتالية.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 85 في صدارة الدوري الإسباني وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد خيتافي عند النقطة 44 في المركز السادس.

