دي زيربي: أنهينا سلسلة اللافوز رغم الانتصارات في أبطال أوروبا

السبت، 25 أبريل 2026 - 20:47

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - توتنام

أشار روبرتو دي زيربي المدير الفني لتوتنام إلى أنه تخلص من مشكلة كانت ستصبح أكبر إذا لم يحقق فريقه الانتصار على ساوثامبتون وكادت أن تستمر سلسلة اللافوز.

وحقق توتنام الفوز الأول له في العام الجاري بعد الانتصار على ولفرهامبتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإيطالي لـ بي بي سي سبورت: "إنهاء سلسلة اللافوز بعد 118 يوما؟ الانتصار مهم من الناحية الذهنية، انتصرنا في مباريات في دوري أبطال أوروبا وهي ليست أسهل من الدوري الإنجليزي، لكن عندما لا تفوز لفترة طويلة مثل هذه تصبح المشكلة أكبر".

وأضاف "لعبنا 30-35 دقيقة بشكل جيد جدا في الشوط الأول، لكن لم نصنع الكثير من الفرص، لكننا سيطرنا على مجريات المباراة".

وأكمل "ربما ضغط إلزامية الفوز بالمباراة في الشوط الثاني جعلنا لا نلعب جيدا، لكن الحصول على النقاط مهم جدا".

وأتم "لا يمكننا الفوز بدون الكرة، هؤلاء اللاعبون جيدون بما يكفي للاحتفاظ بالكرة، يمكننا أن نلعب بشكل أفضل بكثير مما قدمناه".

ويعد هذا الفوز هو الأول لتوتنام منذ 118 يوما في بطولة بريميرليج.

وكان توتنام قد استمر في سلسلة من اللافوز لـ 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي.

ووصل بالينيا للمساهمة السادسة خلال الموسم الحالي، بينما ساهم اللاعب البرتغالي في 5 أهداف خلال الموسمين الماضيين مجتمعين.

هذه المباراة هي الثالثة لروبرتو دي زيربي مدرب توتنام، إذ خسر في المباراة الأولى من سندرلاند بهدف، ثم تعادل مع برايتون فريقه السابق بهدفين، والآن انتصر على ولفرهامبتون.

وأحرز بالينيا الهدف في الدقيقة 82 بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات بعد تمريرة من ريتشارليسون.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد توتنام للنقطة 34 ويظل في المركز ذاته الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، المركز مؤدي للهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويبتعد توتنام بفارق نقطتين عن تجنب الهبوط، ويحتل وست هام المركز الـ 17 برصيد 36 نقطة.

وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 17 ويتذيل الترتيب وهبط بشكل رسمي لشامبونشيب.

