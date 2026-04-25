القسم الثاني (ب) – اتحاد الكرة يقرر تأخير موعد الجولة الأخيرة لارتفاع الحرارة
السبت، 25 أبريل 2026 - 20:16
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأخير موعد الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني (ب).
وقررت إدارة المسابقات تأخير الجولة الأخيرة بدوري القسم الثاني (ب) لمدة ساعة لتقام في الرابعة ونصف عصرا بدلا من الثالثة ونصف لارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح اتحاد الكرة أن ذلك القرار يأتي نظرا لارتفاع درجات الحرارة وحفاظا على الصحة العامة وسلامة جميع عناصر اللعبة.
وتصدر بلقاس سيتي المجموعة الثالثة (أ) فيما حصد الأولمبي صدارة المجموعة الثالثة (ب).
وسيقام نهائي الترقي من مباراتي ذهاب وإياب لحسم أول المتأهلين لدوري المحترفين.
ويتصدر بلقاس سيتي المجموعة الثالثة (أ) برصيد 50 نقطة قبل جولة على النهاية.
فيما يحتل الأولمبي المركز الأول في المجموعة الثالثة (ب) برصيد 54 نقطة قبل جولة أيضا على النهاية
نرشح لكم
3 قرارات في اجتماع الأهلي بعد رمية تماس.. دجلة يخطف فوزا قاتلا أمام حرس الحدود في +95 إيقاف 5 لاعبين ضمن عقوبات الجولة الثالثة للمنافسة على لقب الدوري المصري عبد الناصر محمد يزور قطة بعد إصابته في مباراة الزمالك مصدر من بتروجت يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة توفيق محمد مصدر من بتروجت يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة توفيق محمد خبر في الجول - جلسة منتظرة بين سيراميكا كليوباترا وسعد سمير لتجديد التعاقد اللون التركواز.. الزمالك يكشف عن طاقمه الثالث
أخر الأخبار
3 قرارات في اجتماع الأهلي 16 دقيقة | الدوري المصري