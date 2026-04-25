القسم الثاني (ب) – اتحاد الكرة يقرر تأخير موعد الجولة الأخيرة لارتفاع الحرارة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأخير موعد الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني (ب).

وقررت إدارة المسابقات تأخير الجولة الأخيرة بدوري القسم الثاني (ب) لمدة ساعة لتقام في الرابعة ونصف عصرا بدلا من الثالثة ونصف لارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح اتحاد الكرة أن ذلك القرار يأتي نظرا لارتفاع درجات الحرارة وحفاظا على الصحة العامة وسلامة جميع عناصر اللعبة.

وتصدر بلقاس سيتي المجموعة الثالثة (أ) فيما حصد الأولمبي صدارة المجموعة الثالثة (ب).

وسيقام نهائي الترقي من مباراتي ذهاب وإياب لحسم أول المتأهلين لدوري المحترفين.

ويتصدر بلقاس سيتي المجموعة الثالثة (أ) برصيد 50 نقطة قبل جولة على النهاية.

فيما يحتل الأولمبي المركز الأول في المجموعة الثالثة (ب) برصيد 54 نقطة قبل جولة أيضا على النهاية