جلاسنر: هدف مونوز؟ الأمور تحدث بسرعة كبيرة والهدف صحيح

شدد أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس على أن قرار الحكم صحيح باحتساب هدف دانييل مونوز في مرمى ليفربول.

وحقق ليفربول انتصارا كبيرا أمام كريستيال بالاس بنتيجة 3-1 في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جلاسنر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية عن هدف مونوز: "كانت لقطة صعبة لأن حارس ليفربول تصدى للكرة بشكل رائع، لكنها ذهبت إلى مونوز الأمور تحدث بسرعة كبيرة، وكان بإمكانه إكمال اللعب حتى النهاية، لذلك نعتقد أن القرار كان صحيحا".

وواصل "عندما تشاهدها على التلفاز تجدها أن الحارس تصدى للكرة ثم حاول النهوض ورفع ذراعه، لكن مونوز كان قد أنهى اللقطة بالفعل، إذا تعرض لإصابة في الرأس كان يجب إيقاف اللعب، لكنني أعتقد أن القرار كان صحيحا".

وعن أداء الفريق أمام ليفربول قال: "قلت للاعبي الفريق أن هذه ربما أفضل مباراة لنا هنا في أنفيلد أمام ليفربول، كنا تنافسيين جدا اليوم، عرضت عليهم الإحصائيات، التأخر 2-0 في الشوط الأول كان يمكن أن يدفعنا لتوفير طاقتنا لمباراة نصف نهائي دوري المؤتمر والخسارة 4-0 أو شيء من هذا القبيل، لكن هذا الأداء يمنحنا ثقة كبيرة لبقية الموسم.

وأتم "ليفربول كان أكثر حسما ونحن لم نكن كذلك، حارس المرمى عاش أفضل يوم في مسيرته، لذلك أهنئه واصلنا الإيمان حتى النهاية، وكان هذا أمرا إيجابيا جدا".

سجل ألكسندر إيزاك وأندرو روبرتسون وفلوريان فيرتز فيما سجل دانييل مونوز هدف الضيوف.

وحقق ليفربول الفوز على بالاس بعد 4 مباريات دون فوز في جميع المسابقات.

وفي آخر 4 مباريات بين الفريقين تعادل بالاس 1-1 في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ثم حقق النسور الفوز على الريدز في كأس المجتمع.

وفي لقاء الدور الأول من الدوري فاز بالاس بنتيجة 2-1 في أول خسارة للريدز بالموسم، كما ودع ليفربول على يد بالاس من كأس الرابطة الإنجليزية.

ورغم إنهاء عقدة بالاس وعودة إيزاك للتهديف بعد 4 أشهر مع الريدز، إلا أن الفريق تلقى ضربة قوية بإصابة محمد صلاح.

وارتقى ليفربول للمركز الرابع برصيد 58 نقطة متفوقا على أستون فيلا بفارق الأهداف.

فيما ظل بالاس برصيد 43 نقطة في المركز الـ 13.