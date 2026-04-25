انتهت BAL - الأهلي (68)-(69) الإفريقي.. خسارة في الثواني الأخيرة

السبت، 25 أبريل 2026 - 19:46

كتب : FilGoal

الأهلي كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الإفريقي التونسي في بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL.

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا يتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 فرق وتلعب بنظام الدور الواحد.

ويتواجد الأهلي في مجموعة الصحراء التي تقام مبارياتها في الفترة من 24 أبريل حتى 3 مايو في الرباط بالمغرب.

فرق مجموعة الصحراء: الأهلي (مصر) - الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فيلا دي داكار (السنغال)

وتقام نهائيات البطولة في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب الدوري المصري من الموسم الماضي.

انتهت.. الأهلي يخسر في الثواني الأخيرة 69-68

ق 1: 69-68 للإفريقي

ق 1: 68-64 للأهلي

ق 2: 65-61 للأهلي

ق 4: 61-60 للأهلي

ق 6: 60-56 للإفريقي

بداية الربع الرابع

56-48 للإفريقي في نهاية الربع الثالث

ق 54-40 للإفريقي

ق 6: 48-34 للإفريقي

بداية الربع الثالث

40-29 للإفريقي في نهاية الربع الثاني

ق 5: 26-25 للإفريقي

بداية الربع الثاني

18-17 للأهلي في نهاية الربع الأول

ق 15-12 للإفريقي

ق 4: 12-7 للأهلي

بداية اللقاء

