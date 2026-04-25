دوري المحترفين - لافيينا يشعل صراع الصعود.. وتعادل أبو قير ضد المصرية للاتصالات

أشعل نادي لافيينا صراع الصعود للدوري الممتاز بالفوز على طنطا، فيما تعادل المصرية للاتصالات ضد أبو قير للأسمدة.

وفاز لافيينا على طنطا 4-0، وسجل الأهداف كل من: كريم عمر وحسين وفيق ومايكل إيجيبمبا وشيكو محارب ليرتفع رصيد الفريق إلى 50 نقطة في المركز الثالث.

فيما تعادل المصرية للاتصالات ضد أبو قير للأسمدة بهدف لكل فريق.

وسجل أنس شندي لأبو قير وتعادل عاشور شيكا لنادي المصرية للاتصالات.

ليرتفع رصيد وي الى 45 نقطة في المركز السابع ورصيد أبو قير إلى 51 نقطة في المركز الرابع.

القناة ضمن التأهل للدوري الممتاز و6 فرق تتصارع على بطاقتين قبل 3 جولات من النهاية.

بترول أسيوط 53

مسار 51 نقطة

أبو قير للأسمدة 51 نقطة

لافيينا 50 نقطة

بروكسي 48 نقطة

المصرية للاتصالات 45.