الفوز الأول في 2026.. توتنام ينتصر على ولفرهامبتون في معركة البقاء

حقق توتنام الفوز الأول له في العام الجاري بعد الانتصار على ولفرهامبتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل جواو بالينيا هدف توتنام الوحيد.

ويعد هذا الفوز هو الأول لتوتنام منذ 118 يوما في بطولة بريميرليج.

وكان توتنام قد استمر في سلسلة من اللافوز لـ 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي.

ووصل بالينيا للمساهمة السادسة خلال الموسم الحالي، بينما ساهم اللاعب البرتغالي في 5 أهداف خلال الموسمين الماضيين مجتمعين.

هذه المباراة هي الثالثة لروبرتو دي زيربي مدرب توتنام، إذ خسر في المباراة الأولى من سندرلاند بهدف، ثم تعادل مع برايتون فريقه السابق بهدفين، والآن انتصر على ولفرهامبتون.

وأحرز بالينيا الهدف في الدقيقة 82 بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات بعد تمريرة من ريتشارليسون.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد توتنام للنقطة 34 ويظل في المركز ذاته الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، المركز مؤدي للهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويبتعد توتنام بفارق نقطتين عن تجنب الهبوط، ويحتل وست هام المركز الـ 17 برصيد 36 نقطة.

وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 17 ويتذيل الترتيب وهبط بشكل رسمي لشامبونشيب.

وست هام × إيفرتون

فاز منافس وست هام في موقعة تجنب الهبوط على خصمه إيفرتون بهدفين مقابل هدف في الجولة ذاتها.

وسجل توماس سوتشيك وكالوم ويلسون ثنائية وست هام، بينما أحرز كيرنان دوسبوري هول هدف إيفرتون الوحيد.

ويستمر وست هام للمباراة الثالثة على التوالي دون هزيمة، إذ انتصر في مباراتين أمام ولفرهامبتون وإيفرتون، وتعادل مع كريستال بالاس.

وافتتح سوتشيك النتيجة في الدقيقة 51 بعد رأسية.

وتعادل دوسبوري هول في الدقيقة 88 بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم ويلسون لوست هام في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد تسديدة من داخل الـ 18.

ووصل وست هام للنقطة 36 في المركز الـ 17، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 47.