ريمونتادا في 30 دقيقة بعد التأخر بثلاثية.. بايرن ميونيخ يسقط ماينز خلال مباراة مثيرة

السبت، 25 أبريل 2026 - 18:59

كتب : FilGoal

في مباراة غير متوقعة، عاد بايرن ميونيخ في النتيجة بغرابة أمام ماينز ليفوز بأربعة أهداف بعد التأخير بثلاثة في الجولة 31 من الدوري الألماني.

وجسل نيكولاس جاكسون ومايكل أوليس وجمال موسيالا وهاري كين أهداف بايرن ميونيخ.

بينما أحرز دومينيك كور وبول نيبيل وشيرالدو بيكر أهداف ماينز.

وكاد أن يحتفل ماينز برقم نادر للغاية لم يحققه إلا 3 فرق من قبله في الدوري الألماني بالتقدم على بايرن ميونيخ في الشوط الأول بفارق 3 أهداف.

لكن رجال فينسينت كومباني كان لهم رأي آخر في الشوط الثاني عندما أدخل البلجيكي الثنائي كين وأوليس بين شوطي المباراة.

وكان بايرن ميونيخ قد حسم بطولة الدوري الألماني للمرة الثانية تواليا منذ الجولة الماضية.

وافتتح كور النتيجة في الدقيقة 15 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 29 أضاف نيبيل الهدف الثاني بعد ارتداد الكرة له داخل منطقة الـ 6 ياردات.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول أحرز بيكير الهدف الثالث عقب تسديدة صاروخية بعد ارتداد الكرة من العارضة.

وبدأ جاكسون الريمونتادا في الدقيقة 53 بعد تسديدة من داخل الـ 18.

وقلص أوليس الفارق إلى هدف واحد بعد إحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعد تسديدة مقوسة رائعة.

وتعادل موسيالا في الدقيقة 80 بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات.

وفي الدقيقة 83 بعد نصف ساعة من هدف جاكسون، أحرز كين هدف الفوز بعد ارتداد الكرة له عقب تشتيت خاطئ من حارس المرمى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 82 في الصدارة، بينما توقف رصيد ماينز عند النقطة 34 في المركز العاشر.

