بعد 4 شهور.. إيزاك يكسر صيامه التهديفي أمام كريستال بالاس

كسر السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول صيامه التهديفي بعدما سجل أول أهدافه منذ عودته من الإصابة في المباراة التي تجمع الريدز بكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

ويخوض ليفربول في هذا التوقيت مباراته أمام كريستال بالاس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم الدولي السويدي أول أهدافه أمام كريستال بالاس منذ 25 ديسمبر 2025 أمام توتنام في الدوري الإنجليزي، ليعود لهز الشباك بعد فترة غياب طويلة.

وجاء الهدف بتسديدة من إيزاك على يسار حارس مرمى كريستال بالاس، ليتقدم ليفربول في نتيجة المباراة بالهدف الأول.

وابتعد إيزاك عن الملاعب لمدة 14 مباراة بسبب الإصابة، قبل أن يعود للمشاركة مجددا أمام فولهام وإيفرتون دون أن يسجل في أول مباراتين بعد التعافي.

وتمكن في ظهوره الثالث عقب العودة، من استعادة حسه التهديفي وتسجيل هدفه المنتظر، لينهي فترة صعبة مر بها بسبب الإصابة وابتعاده عن التهديف.

ووصل إيزاك إلى هدفه الرابع مع ليفربول الموسم الحالي وصنع آخر.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الرابع برصيد 58 نقطة متساويا مع مانشستر يونايتد وأستون فيلا في النقاط.