إيقاف 5 لاعبين ضمن عقوبات الجولة الثالثة للمنافسة على لقب الدوري المصري

أصدرت لجنة المسابقات عقوبات الجولة الثالثة من المنافسة على اللقب للدوري المصري 2025-26.

وشهدت العقوبات إيقاف 5 لاعبين بسبب الإيقاف بالإضافة لمدرب سموحة.

وجاءت العقوبات كالتالي

مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا

إيقاف عبد الحليم كامل، مخطط أحمال سموحة، مباراة واحدة، وتغريمه 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

إيقاف إبراهيم محمد، لاعب سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف جاستس أرثر، لاعب سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

مباراة الزمالك وبيراميدز

إيقاف محمد إسماعيل لاعب الزمالك، مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد سامي، لاعب بيراميدز، مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف مروان حمدي، لاعب بيراميدز، مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وبذلك سيغيب إسماعيل عن لقاء إنبي يوم الإثنين المقبل، فيما سيغيب ثنائي بيراميدز عن لقاء الأهلي في اليوم ذاته.

فيما سيغيب ثنائي سيراميكا عن مباراة المصري في الجولة الخامسة.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الثاني والأهلي الثالث في الترتيب.