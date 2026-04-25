مصدر من بتروجت يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة توفيق محمد

كشف مصدر من نادي بتروجت تفاصيل إصابة توفيق محمد لاعب الفريق.

توفيق محمد النادي : بتروجت بتروجت

ويخوض بتروجت منافسات المرحلة النهائية لمسابقة الدوري (مجموعة تحديد الهابطين).

وقال مصدر من بتروجت لـFilGoal.com : "توفيق محمد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب ما بين شهر إلى شهر ونصف".

وارتبط توفيق محمد الانتقال للأهلي وكذلك بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال محمد سلامة وكيل اللاعب في وقت سابق عبر إم بي سي مصر 2: "توجد مفاوضات من الأهلي لضم توفيق محمد من بتروجت لكن غير رسمية".

وأضاف "هناك مفاوضات من أندية أخرى وليست من الأهلي فقط".

وكان توفيق محمد قد تحدث من قبل لإذاعة أون سبورت إف إم: " "أي لاعب يتمنى التواجد بالنادي الأهلي وهناك أندية أخرى كبيرة ومحترمة أيضا وما سيقدمه الله هو الخير".

وتابع "تشبيهي بعلي معلول يسعدني كثيرا، لقد قدم الكثير من الإنجازات للنادي الأهلي وسطر تاريخا كبيرا مع تونس وسأظل فخورا بذلك التشبيه حتى نهاية مسيرتي".

وأتم "إذا انتقلت إلى الأهلي سأقدم أفضل ما يمكنني والمقارنة مع معلول طبيعية لأن الجماهير كانت تملك جوهرة مثله وقدم الكثير للنادي".

ولعب توفيق محمد 54 مباراة مع بتروجت وتمكن من صناعة هدفين.